李強人大報告刪除「和平統一台灣」　軍費支出年增7.2％

▲李強的人大報告中，刪除了「和平統一」一詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中國5日召開第14屆全國人大第二次會議，中國國務院總理李強在會議上發布「政府工作報告」，指出中國今年軍費增幅為7.2％與去年持平，針對台灣的部分儘管總體框架沒有改變，但刪除了去年報告中「和平統一」一詞，外媒認為這個跡象顯示了中共動武的可能性增加。

根據《路透社》報導，李強5日在政府工作報告中提到了中國未來一年的經濟與國家社會發展方向，其中2024年中國軍費預算達到1.67兆人民幣（約新台幣7.32兆元），增幅為7.2％與去年相符，不過報告中僅粗略提到，要推進國防和軍隊現代化建設，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，未提及支出細項。

針對台灣部分，雖然總體框架沒有變，表示要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和 「九二共識」 ，堅決反對 「台獨」分裂和外來干涉， 推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。

值得一提的是，報告中刪除了去年提到的「和平統一」一詞，且在「堅決反對台獨分裂和外來干涉」這句話上語氣加重。新加坡拉惹勒南國際研究學院國防專家李明江認為，這個跡象顯示中共動武的可能性增加，「中國在表明，若別無選擇只能打一場戰爭，他們將在未來十年中，把軍事力量發展到可以贏得戰爭」。

事實上，中國國家主席習近平上任後，中國國防預算已經從2013年7200億元人民幣（約新台幣3.15兆元），增加到2024年的1.67兆人民幣，包含今年已經是連續30年增加，且在習近平的任期內，中國國防預算成長一直都超過年度經濟成長目標。