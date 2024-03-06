　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李強人大報告刪除「和平統一台灣」　軍費支出年增7.2％

▲▼ 李強,2024兩會,大陸兩會,大陸全國兩會,李強總理。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲李強的人大報告中，刪除了「和平統一」一詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中國5日召開第14屆全國人大第二次會議，中國國務院總理李強在會議上發布「政府工作報告」，指出中國今年軍費增幅為7.2％與去年持平，針對台灣的部分儘管總體框架沒有改變，但刪除了去年報告中「和平統一」一詞，外媒認為這個跡象顯示了中共動武的可能性增加。

根據《路透社》報導，李強5日在政府工作報告中提到了中國未來一年的經濟與國家社會發展方向，其中2024年中國軍費預算達到1.67兆人民幣（約新台幣7.32兆元），增幅為7.2％與去年相符，不過報告中僅粗略提到，要推進國防和軍隊現代化建設，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，未提及支出細項。

針對台灣部分，雖然總體框架沒有變，表示要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和 「九二共識」 ，堅決反對 「台獨」分裂和外來干涉， 推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。

值得一提的是，報告中刪除了去年提到的「和平統一」一詞，且在「堅決反對台獨分裂和外來干涉」這句話上語氣加重。新加坡拉惹勒南國際研究學院國防專家李明江認為，這個跡象顯示中共動武的可能性增加，「中國在表明，若別無選擇只能打一場戰爭，他們將在未來十年中，把軍事力量發展到可以贏得戰爭」。

事實上，中國國家主席習近平上任後，中國國防預算已經從2013年7200億元人民幣（約新台幣3.15兆元），增加到2024年的1.67兆人民幣，包含今年已經是連續30年增加，且在習近平的任期內，中國國防預算成長一直都超過年度經濟成長目標。

ET快訊
快訊／Meta全掛不孤單　YouTube也「發生錯誤」無法觀
快訊／Meta爆大規模災情　「FB、IG全登出」
Karina親自發聲道歉了　認愛李宰旭惹怒粉絲
陸網紅自創健身操69kg→40kg！　謝忻「跟跳100下」起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李強人大報告刪除「和平統一台灣」　軍費支出年增7.2％

他買車追問3字「吃了女業務」曝對話截圖　車商開告了

人大後總理記者會成絕響！　「回顧往昔」吐真言時刻

兩會側寫／中外記者清晨4時等看李強報告　放大觀察每個細節

李強涉台報告「緊跟黨腳步」　分析：反獨反干涉力道更強

驚蟄就要打小人！　港「打小人橋」攤位起火...有人連兩年打同學

驚悚畫面曝！2駕駛「站路中爭吵70秒」　遭貨車撞飛1死1重傷

中國經濟成長目標5%　專家：提振信心意圖濃

天災不影響收成？陸連續9年保持糧食產量　官方打包票不可能造假

網紅彩妝鼻祖Benefit將「退出中國市場」　銷售通路陸續關閉

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

藝人周思潔台中街頭跌倒　「正面趴地骨裂送醫」畫面曝光

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

李強人大報告刪除「和平統一台灣」　軍費支出年增7.2％

他買車追問3字「吃了女業務」曝對話截圖　車商開告了

人大後總理記者會成絕響！　「回顧往昔」吐真言時刻

兩會側寫／中外記者清晨4時等看李強報告　放大觀察每個細節

李強涉台報告「緊跟黨腳步」　分析：反獨反干涉力道更強

驚蟄就要打小人！　港「打小人橋」攤位起火...有人連兩年打同學

驚悚畫面曝！2駕駛「站路中爭吵70秒」　遭貨車撞飛1死1重傷

中國經濟成長目標5%　專家：提振信心意圖濃

天災不影響收成？陸連續9年保持糧食產量　官方打包票不可能造假

網紅彩妝鼻祖Benefit將「退出中國市場」　銷售通路陸續關閉

萬金石馬拉松即將登場　環保局號召淨灘「清出880公斤垃圾」

網美印度遭7人性侵「我不怪印度人」　官員給慰問金被轟無恥

2024萬金石馬拉松即將開跑　賽前特展+運動博覽會互動展區登場

國道橋下土地無償撥用　南投市首座風雨球場落成

馬斯克痛失世界首富寶座！　貝佐斯擠下他再登頂

Meta崩潰是「全面性大當機」！翟神揭48平台故障回報：尺度差很多

李強人大報告刪除「和平統一台灣」　軍費支出年增7.2％

比特幣衝破6.9萬美元！時隔逾2年又創歷史新高

2024年「普立茲克建築獎」得主出爐！桃園美術館設計師山本理顯榮獲

Meta掛了「馬斯克在X發文狂酸」　假祖克柏留言區回嗆讓網笑翻

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

大陸熱門新聞

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

2駕駛站路中爭吵70秒　遭貨車撞飛…畫面曝

金價刷新歷史紀錄！陸業者：20年來第一次見

他買車追問3字　自曝約砲女業務

中菲海警船碰撞畫面曝光！大陸外交部：現場操作專業克制

李強人大報告　刪除「和平統一」一詞

BMW共享汽車？小偷與車主錯開日夜用車

迪麗熱巴「天使蹲」爆紅！醫：易造成關節損傷

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

總理記者會成絕響　「回顧往昔」吐真言時刻

兩會側寫／中外記者清晨4時等看李強報告

驚蟄就要打小人！ 港「打小人橋」攤位起火...有人連兩年打同學

老爸睡了兒子女友！一家4口當街抓姦全武行

25歲正妹老師出軌高一生！遭爆「小鮮肉沒斷過」

更多熱門

相關新聞

台灣賓士CLE雙門跑車3／21上市

台灣賓士CLE雙門跑車3／21上市

作為Mercedes-Benz品牌雙門跑車的新世代台柱，全新物種CLE一經問世就吸引不少眼神關注，國內也有許多車迷都在討論究竟何時會導入；就在接連幾次送測資訊曝光後，台灣賓士終於在日前正式宣布，將於3／21正式發表CLE，而從先前的資訊也已經得知，很大概率會引進2種動力編成，提供跑車玩家符合自身需求的選項

BV推LINE貼圖免費下載

BV推LINE貼圖免費下載

解讀陸國防支出「連9年個位數增長」

解讀陸國防支出「連9年個位數增長」

「8年超過2.2兆回台投資」　蔡英文：為台灣創造14萬工作機會

「8年超過2.2兆回台投資」　蔡英文：為台灣創造14萬工作機會

美密西根州在台設貿易辦事處　蔡英文：建安全供應鏈完善產業聚落

美密西根州在台設貿易辦事處　蔡英文：建安全供應鏈完善產業聚落

關鍵字：

中國軍費台灣和平統一

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

FB、IG收32萬當機報告　路透：Meta無回應

即／Meta全掛不孤單　YouTube也無法觀看

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

Karina親自發聲道歉了！　

即／Meta體系大崩潰　發言人回應了

黃金牌告價創高！專家預言有「拋金潮」

「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

千萬發票3得主未領獎　獎金全充公

陸網紅健身操瘦29kg！　謝忻「跟跳100下」起床驚呆

Uber Eats大當機補償曝　限時折扣碼秒折30元

即／Meta體系「FB率先復活」　股價下跌1.42%

體育老師下藥性侵男大生　遭重判7年半

女取貨被冒領　2人同姓名+手機末3碼也同號

更多

最夯影音

更多
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴
胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面