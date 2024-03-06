評三無漁船「像大盜」　馮世寬：走在路上需把臉幪起來？

▲退輔會主委馮世寬受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國快艇翻覆案發生後，雙方進行15次協商未果，陸方協商代表及家屬昨（5）日下午返中。對此，退輔會主委馮世寬今（6）上午前往立法院外交及國防委員會備詢前受訪說，「三無船舶」是做正當的事情嗎？好好一個人走在路上，需要把臉幪起來嗎？像大盜一樣。他認為，此事還是要執法，但外界關切也該到一個停損點，雙方心平氣和地坐下來談。

馮世寬今天上午應詢說，這個事情還是要執法，而且這麼多年大家都和平相處，應該找出和平相處的原因，「我原來對於這個三無漁船就不懂，什麼叫三無？還有沒有國籍、什麼船號？」這就表示它不正當，因為漁船有漁船的規定，譬如國籍、地區的登記，至少漁船也有個名字和號碼。

馮世寬透露，他最近才發現，還問人家什麼叫做「三無漁船」，這些漁船是做正當的事情嗎？是不是？好好一個人走在路上，需要把臉幪起來嗎？像大盜一樣。他強調，執法還是要，其他的海巡署會妥善處理，大家關切應該到一個停損點，讓這個事情冷淡，自然雙方就更能夠和平、心平氣和地坐下來檢討。

馮世寬表示，（兩岸）那麼近的距離，大家都要捕魚，比賽的時候都有線，不要跨越，但海裡面沒有，隨時踰越都有可能。

