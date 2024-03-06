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不止7人犯案！闖重機網美帳篷性侵2hrs　警全力追緝「嫌犯全落網」

▲▼「重機網美性侵案」的8名涉案人士已全數落網。（圖／翻攝自IG）

▲「重機網美性侵案」的8名涉案人士已全數落網。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

西班牙擁有逾83萬粉絲的「重機網美」費南達（Fernanda）與丈夫遊印度時，竟慘遭7名男子輪流性侵，引發社會關注。如今，在當地警方的迅速追查下，涉案的8名人士都已全數落網，而費南達也在Instagram限動表示，她不因為此事責怪印度，也感謝各界在事發後給予的支持。

綜合外媒報導，費南達3月1日與老公比森特（Vicente）到印度騎重機旅遊時，因為在賈坎德邦杜姆卡（Dumka）找不到飯店，於是便就地搭帳蓬過夜，不過深夜睡到一半突然有7名男子闖入，對她輪流性侵長達2小時，老公比森特則遭到綑綁狂毆。

▲▼ 西班牙重機網美南達（Nanda）控訴在印度遭7男性侵。（圖／翻攝自IG）

▲費南達夫婦在賈坎德邦杜姆卡遭多名男性羞辱、打劫。（圖／翻攝自IG）

費南達事後在IG曝光自己的悲慘遭遇，立即掀起軒然大波，西班牙和巴西外交部也因費南達擁有2國國籍，紛紛出手介入。隨後，警方迅速成立特別調查小組，對涉案人士積極展開調查，最終於當地5日深夜成功捕獲涉案的8名男子，比費南達當初控訴的7人多出1人。

得知好消息的費南達，也在IG限動開心宣布，「涉案的8名罪犯已全數落網。這一切很迅速地落幕了，警方真的非常有效率。我衷心感謝所有在這起事件中給予我們幫助和支持的人。我希望所有與我有相同遭遇的女子也都能伸張正義，我們都值得被同等對待。」

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