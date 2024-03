咖啡廳送口腔清新劑「竟是乾冰」　5客當場吐血送醫！店經理被捕

▲ 5名男女當場吐血送醫,警方已逮捕咖啡廳經理。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度北部哈里亞納邦發生一起離譜事件,一家咖啡廳向客人提供口腔清新劑,客人也不疑有他,放入口中一吸卻感到灼熱、疼痛,甚至當場吐血送醫,事後才發現店家給的竟是乾冰,餐廳經理目前已經被捕。

根據亞洲國際新聞(ANI),本案4日發生於哈里亞納邦古爾岡(Gurugram)一家咖啡廳,5名顧客使用店家提供的「口腔清新劑」,在店內吐血的畫面在社群媒體上瘋傳,咖啡廳經理隔天被警方逮捕。

ALERT: Five people have been hospitalized after eating Dry Ice infused Mouth Freshener at Laforestta Cafe in Gurugram’s sector 90



Two of them are in critical condition. They experienced vomiting blood & reported a burning sensation in their mouths after consuming the Dry ice… pic.twitter.com/apty2F9o3o