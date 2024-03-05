咖啡廳送口腔清新劑「竟是乾冰」　5客當場吐血送醫！店經理被捕

▲ 5名男女當場吐血送醫，警方已逮捕咖啡廳經理。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北部哈里亞納邦發生一起離譜事件，一家咖啡廳向客人提供口腔清新劑，客人也不疑有他，放入口中一吸卻感到灼熱、疼痛，甚至當場吐血送醫，事後才發現店家給的竟是乾冰，餐廳經理目前已經被捕。

根據亞洲國際新聞（ANI），本案4日發生於哈里亞納邦古爾岡（Gurugram）一家咖啡廳，5名顧客使用店家提供的「口腔清新劑」，在店內吐血的畫面在社群媒體上瘋傳，咖啡廳經理隔天被警方逮捕。

ALERT: Five people have been hospitalized after eating Dry Ice infused Mouth Freshener at Laforestta Cafe in Gurugram’s sector 90



Two of them are in critical condition. They experienced vomiting blood & reported a burning sensation in their mouths after consuming the Dry ice… pic.twitter.com/apty2F9o3o — Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) March 4, 2024

गुरुग्राम में laforestta cafe में एक फैमिली खाना खाने गयी।

खाना खाने के बाद स्टाफ ने माउथ फ्रेशनर दिया जिसके बाद सब की जीभ कट गई और सबको खून की उल्टी आने लगी।

इस दौरान रेस्टोरेंट के मालिक और स्टाफ ने कोई हेल्प नहीं किया, इलाज के दौरान पता चला की इन सभी लोगों को एसिड खिलाया गया है pic.twitter.com/YtwYLGVdu3 — Kavish Aziz (@azizkavish) March 4, 2024

畫面中可見2男3女神情痛苦，其中一名女子拿著沾有血跡的衛生紙，舌頭一片血紅，一旁的男子則用水漱口試圖緩解不適，影片在社群媒體上引發高度關注。

5名受害者都已住院治療，其中2人情況危急。初步調查發現，店家向他們提供袋裝口腔清新劑，裡頭實際上卻是乾冰。乾冰是冷凝後的二氧化碳，吸入可能導致凍傷，甚至窒息。

5人向警方說明，他們先是感覺口中有灼熱感，接著開始嘔吐，很快就開始吐血，用水漱口也毫無幫助。其中一名男子庫瑪爾（Ankit Kumar）指控，他將店家給的口腔清新劑給醫生看，而醫生告訴他那是乾冰。

當地警官希蘭（Surender Sheoran）對此說明，餐廳老闆和員工已被起訴，經理已被逮捕，進一步調查仍在進行。