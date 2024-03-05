重機網美受辱隔天　印度同地區又爆性侵！21歲女「遭3男下藥輪暴」

▲ 21歲樂團成員遭人下藥性侵。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度賈坎德邦1日才爆出重機網美費南達（Fernanda）遭7人性侵的恐怖事件，引發國際關注，短短幾天後又有一名樂團成員指控，到賈坎德邦表演時遭3人下藥性侵。警方已經逮捕其中2人，還有一人仍在追捕。

根據NDTV，受害者是一名來自中部恰蒂斯加爾邦的21歲女性，近日到賈坎德邦帕拉木（Palamu）參加管弦樂團表演，2日晚間卻遭3名男子下藥後輪流性侵，目前在政府醫院接受治療。

報導提到，管弦樂團表演是在印度小城鎮很受歡迎的演出形式，表演者通常包括歌手和樂手，有時也會有舞者。這些藝術家常和樂隊合作，到其他地區巡演。

受害者向警方說明，嫌犯之一古魯（Golu）在帕拉木經營一支管弦樂團，邀請她和妹妹在2日的一場婚禮上表演。由於她此前曾和古魯共事，便答應他的邀請，未料後來演出取消，古魯便邀請她們到家裡作客，將兩姊妹分配到不同的房間後提供冷飲給她們。

受害者聲稱，她喝下的飲料遭人下藥，感覺像喝醉但意識清晰，清楚記得古魯和另外2名男子多次侵犯她。警方現已逮捕其中2人，還有一人在逃。

賈坎德邦1日才發生費南達和老公比森特（Vicente）在杜姆卡（Dumka）紮營時，遭7人闖入帳篷性侵、施暴的事件，目前僅3人被捕。這起事件登上各大外媒，反對黨印度人民黨怒批這是賈坎德邦的污點，「這表明賈坎德邦的法律和秩序狀況正在惡化，就連外國人都不安全。」

▼ 重機網美費南達也在賈坎德邦遇害。（圖／翻攝自IG）