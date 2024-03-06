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網美印度遭7人性侵「我不怪印度人」　官員給慰問金被轟無恥

▲▼外國網紅印度遭性侵 官員發慰問金有媒體拍照惹議。（圖／翻攝自ANI）

▲西班牙網美在印度遭性侵，官員「鏡頭前給慰問金」被網友狂轟無恥。（圖／翻攝自ANI）

記者趙蔡州／綜合報導

西班牙網紅費南達（Fernanda）1日與老公一起到印度旅遊，不料遭7名男子施暴輪流性侵，印度地方政府事後給予2人100萬盧比（約38萬元新台幣）慰問金，不過網友發現官員竟讓媒體在現場拍照，氣得痛罵官員根本是二次傷害。針對這起事件，費南達5日表示，她不會怪罪印度人民，只會譴責那些犯案者。

綜合外媒報導，費南達近日與老公比森特（Vicente）到印度騎重機旅遊，1日抵達抵達賈坎德邦杜姆卡（Dumka）時，因為找不到飯店便就地搭帳蓬過夜，不過深夜睡到一半突然有7名男子闖入，對她輪流性侵長達2小時，老公比森特則遭到綑綁狂毆。

事件一出立刻引起印度社會公憤，當地警方目前已逮捕了3名嫌犯，還有另外4名嫌犯在逃，賈坎德邦高等法院4日進行初步審理，要求總檢察長、警察局提交相關報告。杜姆卡地方政府事後也給予了費南達2人100萬盧比支票作為慰問金，不過消息曝光後，印度網友卻不買單。

印度亞洲國際新聞社（ANI）公布的影片可以看見，杜姆卡政府官員在給予比森特慰問金時，現場竟有一堆媒體不斷朝著比森特拍照，官員甚至還拿著支票朝著鏡頭擺出姿勢，畫面讓網友大罵「這種情況，還跟受害者大合照，無恥」、「受害人臉部打碼了，否則大家就會看見，他的尷尬與悲痛」。

也有網友認為，政府應該趕快替2人伸張正義，讓加害者得到應有的懲罰，「這個悲劇，對受害者難道傷得還不夠深嗎，簡直是無恥到了極點」、「所有的罪行都不能用金錢來彌補」、「這次拍照真的有必要嗎，根本沒有同理心」、「這是二次傷害吧」、「更好的補償是盡快抓到嫌犯並給予懲罰，並展開行動確保未來不再發生類似事件」。

針對這次不幸的悲劇，費南達5日接受媒體訪問時表示，她不會把這件事情怪罪到印度人身上，她在印度旅遊的回憶大多很愉快，她相信絕大多數的印度人是善良的，她只會譴責那些犯案者，謝謝關心與聲援她的所有印度人民，也謝謝印度政府的協助。

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