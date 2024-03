網美印度遭7人性侵「我不怪印度人」　官員給慰問金被轟無恥

▲西班牙網美在印度遭性侵,官員「鏡頭前給慰問金」被網友狂轟無恥。(圖/翻攝自ANI)

記者趙蔡州/綜合報導

西班牙網紅費南達(Fernanda)1日與老公一起到印度旅遊,不料遭7名男子施暴輪流性侵,印度地方政府事後給予2人100萬盧比(約38萬元新台幣)慰問金,不過網友發現官員竟讓媒體在現場拍照,氣得痛罵官員根本是二次傷害。針對這起事件,費南達5日表示,她不會怪罪印度人民,只會譴責那些犯案者。

綜合外媒報導,費南達近日與老公比森特(Vicente)到印度騎重機旅遊,1日抵達抵達賈坎德邦杜姆卡(Dumka)時,因為找不到飯店便就地搭帳蓬過夜,不過深夜睡到一半突然有7名男子闖入,對她輪流性侵長達2小時,老公比森特則遭到綑綁狂毆。

事件一出立刻引起印度社會公憤,當地警方目前已逮捕了3名嫌犯,還有另外4名嫌犯在逃,賈坎德邦高等法院4日進行初步審理,要求總檢察長、警察局提交相關報告。杜姆卡地方政府事後也給予了費南達2人100萬盧比支票作為慰問金,不過消息曝光後,印度網友卻不買單。

#WATCH | Spanish woman gang rape case | A compensation of Rs 10 lakhs handed over to the husband of the rape survivor, by Deputy Commissioner in Dumka, Jharkhand. pic.twitter.com/c2QU9QxWBQ

印度亞洲國際新聞社(ANI)公布的影片可以看見,杜姆卡政府官員在給予比森特慰問金時,現場竟有一堆媒體不斷朝著比森特拍照,官員甚至還拿著支票朝著鏡頭擺出姿勢,畫面讓網友大罵「這種情況,還跟受害者大合照,無恥」、「受害人臉部打碼了,否則大家就會看見,他的尷尬與悲痛」。

也有網友認為,政府應該趕快替2人伸張正義,讓加害者得到應有的懲罰,「這個悲劇,對受害者難道傷得還不夠深嗎,簡直是無恥到了極點」、「所有的罪行都不能用金錢來彌補」、「這次拍照真的有必要嗎,根本沒有同理心」、「這是二次傷害吧」、「更好的補償是盡快抓到嫌犯並給予懲罰,並展開行動確保未來不再發生類似事件」。

針對這次不幸的悲劇,費南達5日接受媒體訪問時表示,她不會把這件事情怪罪到印度人身上,她在印度旅遊的回憶大多很愉快,她相信絕大多數的印度人是善良的,她只會譴責那些犯案者,謝謝關心與聲援她的所有印度人民,也謝謝印度政府的協助。

Dumka gang-rape: "People in India are good, but my accusation is only against the culprits. The police here have done a good job" says the rape victim pic.twitter.com/B1jzF1FbzM