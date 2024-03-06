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鋒面清晨到！今明全台有雨越晚越冷　跌破10℃時間曝

（圖／氣象署）

▲鋒面來了！（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

周三、周四全台有雨！中央氣象署預報員林定宜表示，周五、周六是最寒冷時間，預估北部、東北部低溫10、11度。氣象專家吳德榮則說，周五、周六清晨因輻射冷卻加成，北台部分平地的最低氣溫將降至10度以下。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天清晨鋒面經過北部海面，隨後強烈大陸冷氣團南下，北台灣將有短暫陣雨，其他地區也會陸續轉為短暫陣雨；北部氣溫將明顯下降，白天高溫降至16至19度，晚上降至14度左右，中部及花東高溫約23至27度，南部高溫約28至31度，晚上氣溫亦會下降至18至20度，各地越晚越冷。

（圖／氣象署）

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林定宜說，周四強烈冷氣團影響，加上華南雲雨區東移，水氣偏多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部有局部短暫雨，北部、東北部全天寒冷，高溫僅13-15度。

林定宜提醒，周五、周六強烈冷氣團影響，天氣最冷，雨區稍縮減，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨，預估北部、東北部低溫10、11度，中部、花東13、14度，南部、東南部14-16度，北部、宜花高溫也僅13-15度；若溫度水氣有配合，周五晚3500公尺以上高山可能有結冰或降雪機率。

林定宜提到，周日強烈冷氣團減弱，白天起氣溫回升，周日到下周二北部、東半部和中南部山區有些短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周五、周六的清晨因輻射冷卻加成，北台部分平地的最低氣溫將降至10度以下，台北觀測站亦有符合強烈冷氣團（≦12度）的機率。

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