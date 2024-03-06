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斷崖降溫啟動！最凍跌破10度時間曝　下周還有一波變天

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今明兩天濕冷，溫度將一路下滑，冷到周六。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面今天(6日)凌晨抵達北部，今晨轉濕冷、溫度下滑，明天華南雲雨區加上冷空氣夾擊，各地有短暫與機會，周五再有一波冷空氣遞補南下，加上輻射冷卻影響，周五深夜到周六清晨低溫還會再下降，中北部局部空曠地區將跌破10度，預期將冷到周六，下周一還有一波變天，後續新一波冷空氣再接力。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，地面鋒面已經在今天清晨抵達北部，風向轉為東北風後，桃園以北沿岸地區溫度已明顯下降至14到16度，上午到中午鋒面雲系移入後，中北部陸續有短暫陣雨，預期北海岸到東北角、中北部沿岸到近山區雨勢相對頻繁。

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同時冷空氣逐漸南下，柯聿寧說，溫度也會再下滑，預估北部今日溫度由21到22降至13到14度、中部24到25降至14到15度左右，感受明顯轉濕冷，南部約於中午到晚間也有零星短暫雨機會，溫度約於入夜後下降，低溫約降至17到19度，也轉為濕涼天氣。

明日周四受到冷空氣及華南雲雨區通過影響，柯聿寧指出，各地都是比較陰沉天氣，且有短暫雨機會，白天溫度回升不明顯，南部氣溫約17到22度，中部14到19度，北部則只有12到14度。

周五預期還有冷空氣遞補南下，柯聿寧說，當天水氣減少，中北部有陽光露臉機會，因此白天高溫將略較周四上升2到3度，南部因雲量仍多，白天僅回溫1到2度，預估深夜到周六清晨在乾冷空氣以及局部輻射冷卻作用影響，低溫還會再繼續下降，中北部低溫可能降至11度，局部空曠地區則有機會降至10度以下，南部因雲量較多，低溫可維持在14到16度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署）

周六白天再度有華南雲系東移，柯聿寧表示，雖然冷空氣有稍減弱趨勢，但白天雲量遮蔽影響回溫幅度不大，北部高低溫無明顯變化，中南部高溫反而只有19到22度，還是比較濕涼的天氣，周六前各地都需要做好保暖準備。

周日將轉偏東風環境，中北部背風側白天有望短暫轉多雲到晴，整體溫度約可回升2到4度，不過柯聿寧指出，很快的周日下半天華南雲雨區再度東移，天氣普遍轉陰偶有零星降雨，下周一受華南雲雨區或微弱鋒面通過影響，各地有雨感受濕涼，下周二乾冷空氣移入天氣好轉，預期下周的冷空氣比較弱，預報強度還沒有達到冷氣團等級，低溫相對於本周緩和一些。

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