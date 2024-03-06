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開放寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買6送6」今天限定搶

▲▼全家咖啡。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商限時1天指定咖啡買6送6。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

只有今天！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有極鬆餅買6送3、罐裝咖啡買6送6、抹茶千層蛋糕買2送1等共3大好康，今（6）日上午10時起於APP隨買跨店取準時開賣，咖啡還開放寄杯、冷熱互換。

▲▼全家極鬆餅、罐裝咖啡。（圖／業者提供）

▲極鬆餅、罐裝咖啡也有優惠。（圖／業者提供）

全家3月好咖日祭出4大限定優惠，首推「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2024年9月30日，還有「極鬆餅（經典蜂蜜／醇濃黑巧／大納言紅豆／莓好草莓／烏龍奶蓋黑糖）任選買6送3」、「Let’s Café罐裝咖啡（單品耶加雪菲黑咖啡／香濃咖啡拿鐵）買6送6」、「minimore抹茶千層蛋糕買2送1」等3大好康。

提醒罐裝咖啡及鬆餅（限量3000組）可兌換至2024年6月30日、抹茶千層蛋糕（限量8000組）則須在2024年3月31日前兌換完畢，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶，數量有限、售完為止。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出限定咖啡飲品優惠組合。（圖／業者提供）

另，7-11 OPENPOINT行動隨時取將於3月7日至3月11日推出限定咖啡飲品優惠，優惠品項有「CITY CAFE特大美式咖啡10杯360元（限量10萬組）」、「CITY CAFE特大拿鐵咖啡10杯470元（限量10萬組）」、「CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶10杯420元（限量5萬組）」、「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選10杯550元（限量5萬組）」。

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