神巧合！桃園女超商取貨被冒領　2人同姓名...手機末3碼也同號

▲2位同名李小姐在派出所相見直呼大巧了，也讓網購商品重回失主。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市24歲李姓女子因網購商品在超商遭人冒領，員警獲報後調閱監視器追查取貨人的車輛，發現車主的姓名及手機號碼末三碼都與報案人相同，經通知車主到派出所了解，發現是驚人巧合造成烏龍，順利將商品物歸原主。

大園分局表示，李姓女子於昨日15時許，神情慌張走進新坡派出所報案，指其在網路上購買商品，下午要到超商取貨的時候，發現她的商品已被人領走，她與店員再三核對資料，確認商品已不在店內，她懷疑是遭人冒領，只好向警方報案。

員警獲報後前往超商調閱監視器畫面，發現一名男子在昨日凌晨時到店取貨成功，且店員表示取貨一定會核對證件及手機末三碼，幾乎不可能會有盜領的情形發生，員警隨即追查取貨人所駕駛的車輛，發現該車車主不僅姓名與報案人李小姐完全相同，就連手機末三碼也一模一樣，員警隨即聯繫車主李小組到派出所說明。

誤領商品的李小姐接獲警方通知後，帶著拿錯的商品前往派出所，她驚訝表示，凌晨時她將身分證交給丈夫到超商取貨，因本次取貨的商品比較多，沒有現場清點就全數領回，在家核對時才發現有1件商品不是她買的，已主動聯繫賣家並預計晚點將「錯發」的商品退回，沒想到竟先接到警方的通知，才知道是取錯商品，如此的巧合讓兩名李小姐直乎：「真是太巧了」，並對警方的熱心協助表達感謝。