只賣2周！　超吸睛「籃球大比薩、金牌小比薩」開吃了

▲超可愛金牌、籃球比薩限時開賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

應援高中籃球決賽！人氣速食品牌「必勝客」驚喜推出限時2周超狂「必勝應援組」，裡頭可是有著超逼真籃球大比薩及金牌造型個人比薩，可愛到不行，就是要祝福球員們每場必勝、勇奪第一，即日起正式開賣。

▲籃球造型比薩超逼真。

必勝客即日起至3月18日於官網、PK雙饗卡APP推出「必勝應援組」組合，內含超逼真籃球造型「必勝進球大比薩」1個，內圈的籃球圖案是由美式臘腸作為基底，搭配日式照燒醬、美奶滋製成，外圈則搭配免費升級的德國香腸龍捲風餅皮，好看又好吃。

▲金牌是個人比薩超吸睛。

而「必勝金牌個人比薩」，在頂部特意設計了獎牌掛環，可以將獎牌帶穿入並真的掛在脖子上，超級吸睛，口味部分則在比薩表面鋪上滿滿帕馬森起司搭配金黃起司片，濃郁爆表，組合優惠價只要399元，2款比薩也開放單售，大比薩還能享外帶買大送大、外送買大送小優惠。

▲漢堡王最新4款海洋燒蝦堡開吃。

另，漢堡王也推出全新「4款海洋燒蝦堡」，通通吃得到遠洋真蝦佐秘製辛香乾燒醬，口感微辛微辣，再堆疊當季番茄、爽脆生菜、香甜美乃滋等料，有真蝦分別搭配澳洲進口火烤牛肉排、3倍厚切爆汁安格斯牛肉的「海洋燒蝦華堡」、「海洋燒蝦安格斯牛肉堡」，以及吃得到雙倍海味的「海洋燒蝦雙鱈魚堡」、「海洋燒蝦海老堡」，分別放了雙層阿拉斯加鱈魚排、進口Q彈香酥蝦排，通通罪惡到不行，即日起至5月6日於全門市開吃。