七連霸！桃園再獲水患自主防災社區績優縣市　紀錄片國際獲獎

▲紀錄片-土地公的庇佑,在全球數千件參獎作品中,榮獲最佳短片電影獎。(圖/水務局提供)



記者楊淑媛/桃園報導

桃園市政府水務局5日表示,經濟部水利署日前頒布「112年度水患自主防災社區評鑑結果」,經評定為績優縣市分別有:桃園市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣等六個縣市;桃園是北部地區唯一獲獎縣市,更是連續7年被評鑑為水患自主防災社區的績優縣市,展現市府與防災社區共同努力的成果。

此外,為了進一步提升桃園市水患防災社區的國際知名度,將自主防災社區成員付出的辛勞點滴拍攝成一部紀錄片-土地公的庇佑(The Blessing from the Lord of Land),以短片形式投稿至好萊塢最佳電影獎組織(BEST FILM AWARDS),並在全球數千件參獎作品中,榮獲最佳短片電影獎。

近年來,水務局積極媒合桃園市企業參與社區防災工作,目前共有60家愛心企業(含NPO)參與其中,為社區挹注充足資源以面對水災風險。桃園市在社區自主防災計畫內導入簡易上手的智慧科技,使用QRcode掃碼+防災Line-bot實現保全對象資訊的及時收集與傳遞,能夠迅速安全地撤離並且第一時間瞭解疏散情形。

又,防災社區產業化也將進一步發展,今年除了再培植一處社區產業外,也會推動一系列相關輔導精進策略,藉以增加社區產業的曝光度並提升產品的水準與品質。在國際交流方面,今年計畫邀請韓國延世大學來台簽署合作備忘錄(MOU),透過國際防災研討會等活動,可以促進不同國家之間在防災領域的經驗交流與合作,為桃園市的防災工作注入更多國際視野與資源支持。