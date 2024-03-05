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七連霸！桃園再獲水患自主防災社區績優縣市　紀錄片國際獲獎

▲桃園再獲水患自主防災社區績優縣市　

▲紀錄片-土地公的庇佑，在全球數千件參獎作品中，榮獲最佳短片電影獎。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局5日表示，經濟部水利署日前頒布「112年度水患自主防災社區評鑑結果」，經評定為績優縣市分別有：桃園市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣等六個縣市；桃園是北部地區唯一獲獎縣市，更是連續7年被評鑑為水患自主防災社區的績優縣市，展現市府與防災社區共同努力的成果。

▲桃園再獲水患自主防災社區績優縣市　

此外，為了進一步提升桃園市水患防災社區的國際知名度，將自主防災社區成員付出的辛勞點滴拍攝成一部紀錄片-土地公的庇佑(The Blessing from the Lord of Land)，以短片形式投稿至好萊塢最佳電影獎組織(BEST FILM AWARDS)，並在全球數千件參獎作品中，榮獲最佳短片電影獎。

▲桃園再獲水患自主防災社區績優縣市　

近年來，水務局積極媒合桃園市企業參與社區防災工作，目前共有60家愛心企業（含NPO）參與其中，為社區挹注充足資源以面對水災風險。桃園市在社區自主防災計畫內導入簡易上手的智慧科技，使用QRcode掃碼+防災Line-bot實現保全對象資訊的及時收集與傳遞，能夠迅速安全地撤離並且第一時間瞭解疏散情形。

又，防災社區產業化也將進一步發展，今年除了再培植一處社區產業外，也會推動一系列相關輔導精進策略，藉以增加社區產業的曝光度並提升產品的水準與品質。在國際交流方面，今年計畫邀請韓國延世大學來台簽署合作備忘錄（MOU），透過國際防災研討會等活動，可以促進不同國家之間在防災領域的經驗交流與合作，為桃園市的防災工作注入更多國際視野與資源支持。

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