桃園山坡地稽查春節不打烊　切勿以身試法

▲山坡地無人載具UAV巡查。（圖／水務局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局1日表示，農曆春節即將到來，新春假期桃園市山坡地查報取締業務不打烊，巡守人員依然堅守岡位，請不肖業者及意圖違規者，切勿趁春節連假期間違規使用山坡地，桃園市政府仍將加強巡查，如有違規亦將依法查報取締。

▲山坡地違規案件情節重大，沒入機具。（圖／水務局提供）

市府水務局統計近幾年，山坡地違規案件累積數較多的地區分別是龜山區、龍潭區、大溪區及復興區。其中，違規的類型最大比例為「開挖整地」，而「違規設置混凝土地坪及建築物等」次之，市府除既有的人力巡查外，亦委託廠商巡查，並結合衛星變異分析及搭配無人載具科技監控，讓違規案件無所遁形；且針對違規熱區，本局也在各轄區辦理教育宣導，加強民眾對山坡地保育利用的認知，進而減少觸法情形。

▲山坡地違規堆積土石，遭函送地檢署偵辦。（圖／水務局提供）

山坡地違規案件，若經查獲將處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。另外也提醒違反水土保持法情節嚴重者亦會移送司法偵辦，事涉致生水土流失者，將可能科處6個月以上的有期徒刑且併科罰金，請不肖業者切勿心存僥倖以身試法。

民眾若有發現不明人士在山坡地使用機具，隨意開挖山或堆積土石之行為，可立即撥打1999桃園市民專線通報，市府將立即派員前往制止取締。山坡地查緝全年無休，為市民守護山坡地環境，過個安心的好年。