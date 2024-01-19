桃園智慧下水道監測系統　即時掌握孔蓋啟閉

▲污水人孔蓋啟閉偵測器。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市污水人孔數量高達1萬1,197座，為有效管理污水下水道施工人員進出，並預防不肖業者偷排事業廢油泥等廢棄物於污水下水道中，全國首創運用物聯網(IoT)技術於污水人孔設置偵測器，一旦污水人孔未經申請開啟，可即時通報相關人員前往稽查，落實進出污水下水道管制，預防不法分子偷倒廢水。

▲人孔蓋開啟流程圖。（圖／水務局提供）

市府水務局18日表示，污水下水道為侷限空間，含有大量有毒氣體，進入巡檢修繕必須辦理相關安全措施，因此落實施工人員進出管制非常重要，但傳統人力方式無法即時掌控，另外事業廢油泥等廢棄物進入污水下水道，將會管線堵塞造成回堵倒灌至家庭用戶，影響家戶環境整潔；進入水資源回收中心，除會破壞生物處理單元的菌種生長，嚴重將影響污水處理廠運作。

▲人孔蓋異常開啟警示簡訊。（圖／水務局提供）

桃園市運用物聯網(IoT)技術裝設人孔蓋啟閉偵測器，一旦污水人孔未經申請被開啟，可手機簡訊異常警示即時通報相關人員前往稽查與蒐證，若違反廢棄物清理法等將從嚴究辦。尤其是，公共污水下水道是宜居都市的指標基礎建設，是減輕河川污染、提升生活品質的關鍵，積極建設污水下水道的同時，維護管理的量能勢必隨之增加，桃園市善用科技智慧管理，可立即通報、快速反應，避免城市的「淨脈」系統被破壞，大幅節省巡檢人力成本，維持水資源回收中心的正常運作，處理污水成為乾淨的放流水，降低河川的水質污染，提升城市環境品質。