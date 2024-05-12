救震後觀光！仲夏節6月開跑蒸汽火車再現花東　拚263億產值

▲「台灣仲夏節」6月1日開跑，觀光署安排蒸汽火車「仲夏寶島號」在花東開行，向國內外旅客加強宣傳東部觀光。（資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

0403強震重創東部觀光，夏季規模最大觀光活動「台灣仲夏節」6月1起開跑，觀光署串聯全台22個縣市舉辦各種主題活動，今年行銷主軸首納鐵道旅遊，蒸汽火車「仲夏寶島號」將在花東開行，並邀花蓮觀光業在周三（15日）的記者會擺攤，增加曝光度，預估吸引超過千萬人次參與、帶動263億元觀光產值。

觀光署指出，為提高外籍遊客來台，2013年開始整合全台夏季旅遊資源，每年舉辦宣傳活動，到去年邁入第10個年頭，串聯13個管理處及22個縣市共同推出「台灣仲夏節」，並與產業跨界結盟合作，打響台灣夏日節慶活動品牌，在國際上的名聲。

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▲2024台灣仲夏節規劃5大主軸活動，包括包括粽香話龍舟、來呷茶咖冰、鐵道旅遊等（圖／記者翁伊森翻攝）。

今年仲夏節於6月1日至9月1日、為期3個月，觀光署規劃5大主軸活動，包括粽香話龍舟、夏至235、來呷茶咖冰、台灣美食展、鐵道旅遊趣，觀光署挹注經費與資源協助地方政府擴大或舉辦不同主題活動，例如北市大稻埕夏日節、屏東縣涼夏祭、縱谷原遊會等，在22縣市接力登場。

觀光署表示，端午龍舟與鐵道旅遊是首度納入仲夏節主軸活動，雙北、新竹、高雄市、花蓮等15縣市的龍舟賽，觀光署加強宣傳，也首度與國光客運合作，車體外觀塗裝仲夏節廣告，線上線下宣傳同步進行，透過多管道向國際宣傳，也讓國內旅客看到後參加。

▲國寶級蒸汽火車CT273「仲夏寶島號」。（圖／易遊網提供）

觀光署進一步表示，今年仲夏節協助花蓮觀光振興，納入共同行銷宣傳，例如安排「仲夏寶島號」蒸汽火車在花東開行，也會邀請多家花蓮業者到15日記者會擺攤，提高花東觀光產業宣傳力道。預期至少吸引1065萬人次參與、帶動263億觀光產值。