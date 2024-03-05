美密西根州在台設貿易辦事處　蔡英文：建安全供應鏈完善產業聚落

▲總統蔡英文接見「美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）訪問團」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）訪問團抵台後，宣布密西根州將在台灣設立貿易辦事處。總統蔡英文5日接見訪問團時表示，相信將進一步強化雙邊經貿關係，希望未來能持續促進雙邊人才、技術的交流，像是密西根州的汽車工業、半導體及微電子研究等，都能與台灣的電動車、半導體供應鏈密切合作，共同建立安全的供應鏈，完善產業聚落。

蔡英文表示，歡迎魏美桂州長在半年內兩度訪問台灣，以行動展現對台灣的重視及支持，並代表台灣人民表達誠摯的感謝。她很高興能跟魏美桂州長和訪團成員交流，共同為臺灣與密西根州之間尋找更多合作的機會。

蔡英文提到，密西根州是全球汽車工業的重鎮，目前台灣汽車零組件產業也有許多廠商選擇前往密西根州投資，設立服務據點。另外，台灣與密西根州在去年簽署雙邊經貿合作備忘錄，針對半導體、電動車及人工智慧等領域，加強產學合作，深化雙邊關係。

蔡英文指出，魏美桂州長此次來訪，更宣布密西根州將在台灣設立貿易辦事處，相信將進一步強化雙邊經貿關係。今天在座有多位密西根州的大學校長，希望台灣和密西根州未來能持續促進雙邊人才、技術的交流，像是密西根州的汽車工業、半導體及微電子研究等，都能與台灣的電動車、半導體供應鏈密切合作，共同建立安全的供應鏈，完善產業聚落。

蔡英文感謝魏美桂州長及密西根州政府積極拓展跟台灣各領域的合作，以及密西根州的州議會參眾兩院，分別成立跨黨派的「友台連線」，持續深化與臺灣的友好關係。她強調，未來透過新設立的貿易辦事處，希望台灣與密西根州一起創造更多的合作成果。

▼總統蔡英文接見「美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）訪問團」。（圖／總統府提供）



隨後，魏美桂州長致詞時表示，此行訪團成員包括州政府團隊、當地民選官員、關鍵私部門夥伴，與密西根高等教育機構領袖等，非常榮幸能與蔡英文會面。

魏美桂祝賀蔡英文過去8年任期所獲致的成就，強化台美關係即是其中一大貢獻，且台美關係正日益強健。她並恭喜台灣人民完成一次有秩序且透明公開的選舉，再次印證台灣民主的力量。

魏美桂強調，密西根州政府及人民，都希望盡最大努力強化台美關係。台灣和密西根州間的商品與服務、企業投資和各級學生的自由交流等，都對雙邊關係至為重要，有助深化臺美連結。

魏美桂表示，很高興看到有密西根州企業選擇到台灣投資，而台灣企業也到密西根州投資，她很歡迎三家台灣公司在密西根有新的投資案。這些公司都在美國取得了商業上的成功，非常感謝他們選擇密西根州作為邁向成功的地點。