　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美密西根州在台設貿易辦事處　蔡英文：建安全供應鏈完善產業聚落

▲▼總統蔡英文接見「美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）訪問團」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見「美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）訪問團」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）訪問團抵台後，宣布密西根州將在台灣設立貿易辦事處。總統蔡英文5日接見訪問團時表示，相信將進一步強化雙邊經貿關係，希望未來能持續促進雙邊人才、技術的交流，像是密西根州的汽車工業、半導體及微電子研究等，都能與台灣的電動車、半導體供應鏈密切合作，共同建立安全的供應鏈，完善產業聚落。

蔡英文表示，歡迎魏美桂州長在半年內兩度訪問台灣，以行動展現對台灣的重視及支持，並代表台灣人民表達誠摯的感謝。她很高興能跟魏美桂州長和訪團成員交流，共同為臺灣與密西根州之間尋找更多合作的機會。

蔡英文提到，密西根州是全球汽車工業的重鎮，目前台灣汽車零組件產業也有許多廠商選擇前往密西根州投資，設立服務據點。另外，台灣與密西根州在去年簽署雙邊經貿合作備忘錄，針對半導體、電動車及人工智慧等領域，加強產學合作，深化雙邊關係。

蔡英文指出，魏美桂州長此次來訪，更宣布密西根州將在台灣設立貿易辦事處，相信將進一步強化雙邊經貿關係。今天在座有多位密西根州的大學校長，希望台灣和密西根州未來能持續促進雙邊人才、技術的交流，像是密西根州的汽車工業、半導體及微電子研究等，都能與台灣的電動車、半導體供應鏈密切合作，共同建立安全的供應鏈，完善產業聚落。

蔡英文感謝魏美桂州長及密西根州政府積極拓展跟台灣各領域的合作，以及密西根州的州議會參眾兩院，分別成立跨黨派的「友台連線」，持續深化與臺灣的友好關係。她強調，未來透過新設立的貿易辦事處，希望台灣與密西根州一起創造更多的合作成果。

▼總統蔡英文接見「美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）訪問團」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見「美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）訪問團」。（圖／總統府提供）

隨後，魏美桂州長致詞時表示，此行訪團成員包括州政府團隊、當地民選官員、關鍵私部門夥伴，與密西根高等教育機構領袖等，非常榮幸能與蔡英文會面。

魏美桂祝賀蔡英文過去8年任期所獲致的成就，強化台美關係即是其中一大貢獻，且台美關係正日益強健。她並恭喜台灣人民完成一次有秩序且透明公開的選舉，再次印證台灣民主的力量。

魏美桂強調，密西根州政府及人民，都希望盡最大努力強化台美關係。台灣和密西根州間的商品與服務、企業投資和各級學生的自由交流等，都對雙邊關係至為重要，有助深化臺美連結。

魏美桂表示，很高興看到有密西根州企業選擇到台灣投資，而台灣企業也到密西根州投資，她很歡迎三家台灣公司在密西根有新的投資案。這些公司都在美國取得了商業上的成功，非常感謝他們選擇密西根州作為邁向成功的地點。  

ET快訊
中菲海警船發生衝突　「碰撞」畫面曝光
周思潔台中街頭跌倒　「正面趴地骨裂」畫面曝光
深田詠美認了分手帥醫　曾橋下一起吃麵
丁噹險罹癌急動手術！　醫：跟性生活有關
冷氣墜17樓砸死女大生　他自認無辜求情：新婚剛生子
獨／「短裙黑絲女」正面曝光！　BMW iX1試乘車揭現況
快訊／美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」通過台灣海峽
陸方撂話「後果民進黨負責」　海巡署回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

翻船事件談判破裂　陳建仁：檢調釐清真相後「該道歉就道歉」

推不法關說罪、棄保潛逃罪！　民眾黨團轟綠：司改「永遠研議中」

桃機歲修惹民怨！藍委爆全因「小綠人空降」　鄭文燦駁：惡意抹黑

「8年超過2.2兆回台投資」　蔡英文：為台灣創造14萬工作機會

政院3／7提交通記點新制　1200元以下「微違規」只罰款不記點

美密西根州在台設貿易辦事處　蔡英文：建安全供應鏈完善產業聚落

3艘海警船台灣東部外海航行　海巡署：有派任務艦應處

陸方離金撂話「後果民進黨負責」　海巡署：對方要求不符法律

綠黨團批藍白國會改革違憲　將提對案「更全面、進步、合理可行」

少將強吻馬尾妹「列汰除名單」理由曝光　徐巧芯：調查過程說謊

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

翻船事件談判破裂　陳建仁：檢調釐清真相後「該道歉就道歉」

推不法關說罪、棄保潛逃罪！　民眾黨團轟綠：司改「永遠研議中」

桃機歲修惹民怨！藍委爆全因「小綠人空降」　鄭文燦駁：惡意抹黑

「8年超過2.2兆回台投資」　蔡英文：為台灣創造14萬工作機會

政院3／7提交通記點新制　1200元以下「微違規」只罰款不記點

美密西根州在台設貿易辦事處　蔡英文：建安全供應鏈完善產業聚落

3艘海警船台灣東部外海航行　海巡署：有派任務艦應處

陸方離金撂話「後果民進黨負責」　海巡署：對方要求不符法律

綠黨團批藍白國會改革違憲　將提對案「更全面、進步、合理可行」

少將強吻馬尾妹「列汰除名單」理由曝光　徐巧芯：調查過程說謊

毒辣椒粉被爆已用光！八方雲集再PO「SGS檢驗報告」：未檢出

南消前進艾的佳幼兒園　向師生宣導居家防火觀念

收27萬私自安樂死漸凍人！　日醫師涉「受囑託殺人」判18年

鄰居夜晚拿槍射鳥！　草屯囝仔樞育「埋伏抓人」監視器畫面曝光

路邊一台「巡迴車」救了她！　63歲婦「意外發現罹乳癌」

陸政府工作報告強調反台獨　陸委會：應務實改善兩岸關係

屏東男夜騎腳踏車...燈光太暗回不了家　里港暖警伸援手

翻船事件談判破裂　陳建仁：檢調釐清真相後「該道歉就道歉」

中和成麻疹病例集中區！北北桃都有風險　羅一鈞：民眾別搶打疫苗

買完房「隔壁變包棟民宿」　屋主慘炸！住半年崩潰：好痛苦

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

政治熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

快訊／數位身分證賠償2.8億全民埋單　林右昌：已是最好結果

少將強吻「馬尾妹」上校！　黑歷史起底竟一籮筐

陳建仁、高金素梅激辯缺電到關mic　韓國瑜起身打圓場都擋不住

桃園機場大塞機！趙少康：未來6年是常態

國安局長震怒嚴查「攏係假」　只因2當事人身分敏感

公務員51勞動節也要放假　陳建仁允研擬

賴清德「新內閣名單」追洩密　王必勝薪水可能漲三倍

馬尾女上校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了

陸方撂話「民進黨負責」離金！海巡署回應

黃捷收恐嚇信　冒名檢察長「給800萬否則變死屍」

獨／黃捷又收2恐嚇信　「桃機裝10顆炸彈」

少將強吻馬尾妹「列汰除名單」理由曝光　徐巧芯：調查過程說謊

更多熱門

相關新聞

冬季僅24天降雨！創史上第3少　氣溫19.4度「比平均高0.7度」

冬季僅24天降雨！創史上第3少　氣溫19.4度「比平均高0.7度」

去年地球歷經最熱的一年，氣象署表示，上一季冬季台灣整體偏暖，氣溫19.4度，比平均值高出0.7度，為史上第6暖冬天；累積雨量也是第5少，冬季降雨日數24天，則是史上降雨日第3少冬季。

Hyundai電動鋼砲台經銷流出接單

Hyundai電動鋼砲台經銷流出接單

因應台灣有事　日本2025年組兩棲運輸部隊

因應台灣有事　日本2025年組兩棲運輸部隊

台灣生醫產業鏈成形！　蔡英文：成功拓展國際生醫商機

台灣生醫產業鏈成形！　蔡英文：成功拓展國際生醫商機

林心如曬長腿辣照凍齡狀態

林心如曬長腿辣照凍齡狀態

關鍵字：

貿易辦事處雙邊經貿關係台灣密西根州合作

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

台灣又有大陸品牌新車現身測試

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

BMW電動休旅遭撞　黑絲女業務下車成焦點

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面