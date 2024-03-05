花蓮學生初領身分證開跑囉！戶政到校服務　5國中600學生受惠

▲▼為便利國中同學申領人生第一張國民身分證，花蓮市戶政陸續至轄內五所公私立校園，受理申辦作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府落實便民貼心服務，免除學生上課請假及家長往返奔波之不便，花蓮市戶政將於3月5日至3月26日期間，陸續至轄內五所公私立國民中學，受理國中應屆畢業生初領國民身分證申辦作業，便利國中同學申領人生第一張國民身分證。

花蓮市戶政主任鍾威霆表示，國三學生日常課業繁重，且即將面臨會考，戶政人員將攜帶行動化設備進入校園服務，各校學生只需填寫申請書、準備二年內符合規格彩色相片一張、戶口名簿或學生證影本及規費五十元即可在學校辦理，不僅縮短受理時間更提升作業時效，每年便利近600位學生家庭。

花蓮市戶政每年均於到校服務時，宣導人籍合一及線上申辦戶籍登記等各項戶政知識，透過簡單的說明，讓平時對於戶政業務較為陌生的學生，對戶政工作有基本的認知，也能讓戶籍知識能向下紮根。

花蓮市戶政進一步提醒，初領證須本人親自辦理並核對人貌，大頭照相片有一定規格，不限戶籍地皆可受理。此外，來不及參加校園團辦的同學，也可由學生本人攜帶戶口名簿、照片及規費，到任一戶所辦理。

#辦理國民身分證初領之學校及收件日期下:

1.波斯頓國際實驗教育機構：113年3月5日（二）08:00~12:00

2.美崙國民中學:113年3月7日（四）08:00~12:00

3.自強國民中學:113年3月13日（三）08:00~12:00

4.國風國民中學:113年3月19日（二）08:00~12:00

5.花崗國民中學:113年3月26日（二）08:00~12:00