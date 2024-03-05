念機械系茫然了！他嘆進台積電「只能做這工作」　老鳥揭殘酷現實

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「護國神山」半導體龍頭台積電，被許多人視為夢幻工作，擠破頭也想進入；然而，一名就讀頂大機械系碩一生卻感嘆，學長姐大多只能收到台積電設備的offer，讓他不禁陷入迷茫。這番話釣出一票老鳥，直言設備最缺人，而菜鳥收到面試邀請又不敢拒絕，怕成為黑名單，也就導致如今的局面了。

就讀陽明交通大學的學生在Dcard發文，表示「現在碩一，看到實驗室學長姐收到的offer都是GG設備，問在台大念機械應力研究所的同學，實驗室研究機器學習相關，他們的學長姐也大多只能收到GG設備。」

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面對現況，他十分茫然，不禁感慨「學長姐在研究上都很努力，也很用功在修一些資工coding或是半導體物理學分，但似乎對履歷沒什麼加分。難道機械系真的只有設備的命嗎？有沒有非設備機械系強者前輩能夠分享經驗呢？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

對此，不少同行表示，「我認識的機械大多是產線（設備跟製程），別認為製程工程師會比較好，遇到雷甚至比設備屎」、「一定不是只能做設備啊，只是設備最缺人，面試邀請海量的撒出去，然後你們收到設備面試邀請，又不敢按拒絕怕被黑名單，就演變成看到的案例，機械系都去做設備」、「不是只能做設備，是你們只想去GG，所以只能去設備」、「目前在GG設備，準時下班，年薪兩百萬給你參考」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

還有前輩建議，「學弟我了解你的痛，學經歷已成事實。因此我建議衝畢業之餘，還有平時找side project去洗技能樹。有時間去看一下成大黃老師的系統軟體課程，很多資料可以閱讀供你學習，我大神同學說過，可以寫一下作業。其實我工作時，有時候上網看看資料，會查到這個老師的HackMD，沿著裡面一些關鍵字慢慢搜索，對於CS了解有越來越多；除此之外，YouTube可以訂閱一些頻道，CppNuts、The Cherno 、Jacob Sorber、Simple Snippets等等。」

另外，PO文也釣出機械系神人，透露「我在豬屎當軟韌仔，月薪有90K以上，早上10點半上班，晚上7點半下班，還有餐補刷好刷滿。這是第三份工作了，第一份在GG，第二份在系統廠韌體。」