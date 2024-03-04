台灣生醫產業鏈成形！　蔡英文：成功拓展國際生醫商機

▲總統蔡英文4日出席「2024生策年會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文4日出席「2024生策年會時表示，台灣的生醫產業鏈也已經逐漸成形，台灣以健保和Biobank的基礎，發展健康大數據；並且發揮資通訊科技產業的優勢，推動精準健康，成功拓展國際生醫的商機。

蔡英文表示，每年的生策年會都是醫界、科技界以及各領域的好朋友匯聚交流的時刻。今天也是生策會邁向新開始，喬遷揭幕的日子，她要祝福生策會會務蒸蒸日上。

蔡英文提到，回想2016年，她在當選後的產業之旅第一站就是到生策會。當時許多產業界的好朋友都給她建議，也激盪出政策推動的方向。過去8年來，生策會不僅提出重要的產業發展策略，更舉辦國際級醫療科技展會，促進台灣生醫產業的全球化。

蔡英文指出，生策會一直都是政府推動生醫大健康產業重要的夥伴。在大家的共同努力下，台灣的生醫產業鏈也已經逐漸成形，台灣以健保和Biobank的基礎，發展健康大數據；並且發揮資通訊科技產業的優勢，推動精準健康，成功拓展國際生醫的商機。

蔡英文感謝生策會積極串聯科技、醫療、生技產業，並且持續推動、建立醫療數位轉型的合作平台，更鏈結全球醫療供應鏈重要的夥伴，讓台灣成為國際生醫創新研發的重要樞紐。

蔡英文說，如今生策會喬遷到台北生技園區們期待在這個國家級的科研機構及產業聚落，生策會能夠促進更多跨領域的合作，協助政府和民間一起匯聚產業能量，推動產業升級。她指出，今年年會的主題是「迎變、應變、創新局」，她也要拜託醫界和科技界的好朋友繼續提供政府建言和支持，讓台灣能夠因應各項挑戰，持續提升國人福祉，並在國際上大放異彩。

▼總統蔡英文4日出席「2024生策年會」。（圖／總統府提供）

