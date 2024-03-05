管碧玲撒嬌厲害、抗中成分強？　沈富雄揭：「這特質」不適合當官

▲內政委員會管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對海委會主委管碧玲4日前往立法院為陸船翻覆2漁工死亡一事進行專題報告，前立委沈富雄表示，他認識管碧玲三十多年，她本性抗中的成分都比較強，且她撒嬌是很厲害的，而她這種個性，在處理兩岸事務的時候很不好。因此，他要勸民進黨總統當選人賴清德，所有的官員，若是以抗中保台起家，且現在出口閉口都是抗中保台，這個人就不適合當官。

沈富雄4日在節目《POP大國民》中表示，管碧玲一開始表現就不好，金門事件朝野的表現都令北京暫緩打台灣，不必打了，因為台灣是自己打自己，狠批「我們第一時間就是一個很差、無能的國家，因為把對方看成抗中的對象，所以心中就亂了分寸，做得不好。」

沈富雄指出，管碧玲後來也有說，這個是海巡署出的報告，但他認為這講法也不好，因為海巡署是看長官的臉色，長官不喜歡會馬上改了，所以不要推拖拉。沈富雄透露，他認識管碧玲三十多年，她其實沒有改，她本性抗中的成分都比較強，且她撒嬌是很厲害的，而她這種個性在處理兩岸事務的時候不好。

沈富雄表示，他要給準總統賴清德一個忠告，就是有關兩岸事務或國際事務的，其實每個部長都一樣，找閣員一定要有格調的，看到中國大陸會不會發抖的，像管碧玲做海委會主委是很奇怪的，因為她把金廈海域這件事加入政治成分，直言「真的是勸賴清德，所有的官員，如果是以抗中保台起家，且現在出口閉口都是抗中保台，這個人就不適合當官。」