體育老師約男大生健身「下藥當性玩偶6小時」　花錢和解仍遭重判

▲高雄楊姓體育老師下藥性侵男大生，遭判7年6月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

高雄楊姓男子自稱體育老師，約男大生阿偉(化名)來住處健身，卻以嘴對嘴方式強餵安眠藥混酒，讓阿偉陷入昏睡後性侵得逞，同時將過程通通錄下。高雄地院審理，法官認為楊男將阿偉當性玩偶洩慾6小時，犯後無悔意，儘管楊男事後和阿偉調解成功，仍依以藥劑及對被害人為錄影犯強制性交罪，重判7年6月徒刑。可上訴。

判決指出，楊男使用交友軟體Grindr認識男大生阿偉，自稱自己是體育老師，約阿偉於去年1月6日晚間來住處健身，並將蒂諾斯錠安眠藥和老虎牙子、水果酒及威士忌混一起，誆稱喝了可以舒緩肌肉酸痛，看阿偉喝了一口後拒絕再喝，繼續用嘴對嘴的方式餵食阿偉喝下，等阿偉因藥效發作失去意識，楊男隨即拿出小米監視器並開啟錄影功能，對阿偉性侵得逞。

全案審理時，楊男坦承和阿偉發生性行為，但辯稱兩人合意，楊男律師則說楊男會在性交前使用安眠藥，是為了要助興，且當時在交友軟體上，楊男問阿偉「找什麼」，阿偉回答「不限」，表示他也同意發生性行為。

阿偉證稱，楊男得知他平常有在健身，約他學校下課後到楊男家一起運動。當日兩人先在頂樓健身，又到房間深蹲，他一看手機發現已經晚上9點多，楊男建議他沖澡後再離開，不料洗完澡後，楊男拿出濁濁的液體給他飲用，他喝完一口覺得很苦不想喝，遭楊男以嘴對嘴方式強灌一大口，吞完後渾身發熱無力，他就失去意識。

阿偉說，他直到隔天早上9點才醒來，發現自己全身赤裸，肛門有疼痛感，楊男也裸下半身躺在旁邊，事後楊男也坦承對他發生性行為，他才確定遭到性侵。他原本只是單純和楊男碰面健身、運動，並無同意發生性關係。

法官認為，楊男和阿偉只是剛認識的網友，對話只是普通朋友間的互動，上交友軟體交友目的所稱的「不限」，並不表示「無條件同意發生性行為」，甚至是「無條件同意用藥助興」。

法官指出，根據楊男拍攝的影片，阿偉全程昏睡毫無反應，楊男卻將他當作發洩性慾的玩偶，多次用不同姿勢性交長達6小時，且犯後供述不一，無悔過之意，審酌他和阿偉達成調解並賠償完畢，阿偉也同意讓楊男從輕量刑等情，依以藥劑及對被害人為錄影犯強制性交罪，處7年6月徒刑。可上訴。