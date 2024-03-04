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下波極冷空氣「跌破10度」！一圖看急墜驚人降溫　周四最濕冷

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲新一波強烈冷氣團準備南襲，周四是最濕冷一天，北部局部地區低溫跌破10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（5日）好天氣，南台灣高溫上看34度，北部也有32度，不過周三起變天，冷空氣從北往南襲，周四挑戰強烈冷氣團，加上華南雲雨區東移，將是最濕冷一天，這波冷空氣有兩波低溫，周日到周五清晨北部低溫可能跌破10度，周六清晨低溫也下探11度，周五入夜到周日3500公尺以上高山有機會降雪。

中央氣象署預報員劉宇其表示，明天天氣穩定，受西南風影響，整天溫暖，迎風面南部、中部山區午後有零星短暫雨，但降雨非常少，以多雲到晴為主；明天溫度比較高，北部、宜蘭、花蓮高溫約29到32度，中部、南部、台東不排除上看34度。

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此外，明天西南風偏強，氣象署將發陸上強風特報，台東、綠島和馬祖風強浪大，金馬明天整天有霧。

周三起天氣轉差，劉宇其表示，周三鋒面、冷空氣南下，各地轉短暫陣雨，冷空氣帶來降溫由北而南，北部上午就會感受到溫度下滑，且越晚越冷，其他地區晚一些也會陸續降溫。

劉宇其指出，周四冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，是最濕冷的一天，因華南雲雨區東移，全台為陰霾有短暫雨天氣，全天感受冷，北部低溫11度，高溫也只有13度，中南部也感受涼，中部低溫13度，白天高溫18到19度，南部低溫15度，高溫22度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周溫度與降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

冷氣團將影響到周六，劉宇其表示，周五、周六仍在冷氣團影響下，不過水氣變少，僅北部、東半部、中南部山區偶有下雨，氣溫回升要等到周日，屆時冷氣團會減弱。

至於這一波強冷氣團最冷時間點，劉宇其說明，這波有兩段低溫，首先是周四全天到周五清晨，北部有機會降到10度以下；周六清晨也滿冷的，低溫也約11度，僅上升1度。

至於降雪機率，劉宇其表示，周四最濕冷的這一天，高山低溫條件反而沒那麼好，降雪機會低；反而是周五晚上到周日，山區溫度下降，中部以北3500公尺以上山區有結冰或降雪機會。

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