等客戶看房！女房仲「被同事壓床脫褲」身心崩潰：他卻開心領獎

▲女房仲控訴，遭到同事性侵未遂。（圖／當事者提供）

記者周亭瑋／綜合報導

新北林口一名女房仲淚控，去年底在等待預約客戶時，男同事竟將她壓在出售房屋內的床上，用下體不斷頂她的私密處，甚至強脫她褲子，直到她奮力反抗並稱客戶來了，男方才罷休。事發後，她身心崩潰，持續處於恐懼的情緒中；而對方卻照樣參加尾牙、員工旅遊，也因業績好上台領獎。

「從沒想過職場性侵（未遂）及後續的職場歧視會發生在我身上。」女房仲昨在臉書寫下長文，事發於2023年12月9日，當天下午有客戶預約看房，林姓男同事協同她一起帶看，沒想到在客戶抵達前，林男竟將她壓在床上，用下體持續頂她的私密處，還在耳邊說了噁心的話語。

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她接著淚道，「林男脫了我的褲子，觸碰了我的身體，我奮力地反抗並且制止，告訴他客人快到了，才讓林男停止他的行為。一切發生得太突然，我感到非常害怕且不知道該如何反應，在我心中壓抑了許久，也不敢透露給我的家人和朋友知道。」

▲最初，男生還傳訊息，將過錯怪罪於原PO。（圖／當事者提供）

直到今年1月3日，女房仲已瀕臨崩潰邊緣，於是將此事透露給林男女友及公司副總的女兒，結果當晚便收到林男的LINE訊息，對方並非致歉，而是充滿怨懟地說「我恨透你了，是你讓我失去一切。」

事後，女房仲表示，有向公司反應，但得到的回覆卻是不介入處理，同時希望她大事化小，小事化無，還說如果去報案，未來別人查自己的名字時，就會知道發生過這種事，這番話更令她畏懼，遲遲不敢報警尋求幫助。

原PO透露，林男一度傳訊息向她道歉，並主動提起若她有意休息，願支付她基本薪資，而她跟親友討論後，提出以3個月基本薪資為和解條件；然而，此時林男又以自己留職停薪為由，變卦將金額改為1個月基本薪，「我則回應重點不是金額，我可以和解，但你必須離職。」

▲主管對此事的回應。（圖／當事者提供）

怎料，才短短11天過去，主管便告知，林男想復職的消息，同時也致電女方的親友，開始對她施壓並檢討她。女房仲這時才恍然大悟，「林男並不是真心向我道歉，他自己主動提的和解條件，為什麼最後卻演變成我威脅他？為什麼我一再的忍讓反而讓公司老闆、主管及同事曲解我、傷害我呢？」

後來，女房仲在朋友的鼓勵與陪伴下，於1月18日報警，也向爸媽淚訴整個過程，「事發至今，我每天都活在恐懼之中，情緒低落、精神恍惚，經常不自覺落淚，甚至反覆做同一場惡夢，夢見公司的所有人都圍著我罵，體重也急速下降。」

▲男方前女友的訊息。（圖／當事者提供）

然而，男方卻依然能參加公司的尾牙、員工旅遊，還因為業績好，上台接受表揚；這讓她難以接受，錯愕直呼「仿佛整間公司都不重視職場性騷擾的嚴重性，只有我一個人整天都活在恐懼之中，心裡承受巨大的壓力，事發至今公司對我這個受害者不聞不問、漠不關心，我已經不知道還有什麼管道能夠幫助我，所以決定勇敢站出來揭發此事。」

對此，21世紀不動產回應，公司收到消息後，已成立專案小組調查中，「21關懷並支持所有同仁安全工作的權益，強力譴責並盡力杜絕職場性騷擾事件。」