性侵芳療師賠百萬仍遭撤職！淫警怨罰太重：我只是一般人

▲左營分局員警性侵芳療師，賠償100萬元獲得緩刑2年。（圖／資料照）



記者黃資真／高雄報導

高雄市左營分局一名馬姓男員警2022年性侵越南籍芳療師，因以100萬元和解，獲判緩刑5年，馬男移送懲戒後，遭判處撤職並停止任用1年，馬男不服上訴，強調當時是以一般民眾身分前往消費，不至於嚴重損害政府之信譽，請求從輕懲戒，但法院認為警察欠缺守法觀念，維持原處分確定。

判決指出，馬男於2022年1月2日下午1時許，前往轄內某枋寮館消費，由越南籍芳療師服務，馬男卻將她強壓在床，強行褪去衣褲後要求口交，女子緊閉嘴才未得逞，仍遭指侵得逞。

左營分局獲報立刻派員前往查處，卻發現遭控性侵男客竟是同分局的馬姓員警，檢方複訊後諭知10萬元交保、限制住居，高雄市警局也將馬男記過處分，並調往六龜分局服務，全案起訴後，馬男遭到停職。

橋頭地院審理時馬男否認強制性交，強調芳療師沒有抗拒，還有和她接吻，但芳療師反控馬男是常客，當天按摩時還告知過自己有男友，仍遭到對方壓制性侵。

▲芳療師表示馬男是常客，事發當天就強調自己有男友，仍遭到性侵。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫123RF）



而刑事局的鑑定報告中，在芳療師的唇部、左髖骨、胸罩內側中間均有採得與馬男相符的男性染色體型別，認定馬男犯行明確，法官考量馬男已與芳療師以100萬元和解，依強制性交罪處2年、緩刑5年，須向公庫支付40萬元，並提供240小時義務勞務、接受法治教育課程2場次定讞。

之後馬男移送懲戒，馬男主張有取得對原諒，也未曾有過任何形式有罪判決紀錄，從警期間愛崗敬業，克盡職守，每年均有數十次記功、嘉獎紀錄，請求從輕處分，然懲戒法院認為，馬男身為警務執法人員，卻為逞私慾而侵害他人身體，嚴重損傷警察形象及政府信譽，故判處撤職並停止任用1年。

馬男不服上訴，強調他是以一般民眾身分前往上開會館消費，非於執行職務期間所為，既與警察或公務人員身分無關，實不致於嚴重損害政府之信譽，而他在誤認芳療師真意之情境下，才會誤觸法網，但行為後已取得原諒，芳療師也同意給予緩刑機會，且他身為家中重要經濟支柱，處以撤職處分，實屬過重，再度請求法官給予從輕處分。

法官認為，根據原判決內容，馬男確實違反意願性侵芳療師，卻一再辯稱是誤會對方意思，實為避重就輕之詞，不足採信，原懲戒處分也已充分審酌馬男行為之動機、目的、手段、違反義務之程度等，並未逾越法律所規定之範圍，故維持原判，撤職並停止任用1年確定。