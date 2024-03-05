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藝人秦偉性侵3女判7年8月「服刑過半」　首度申請假釋被打槍

▲因性侵案入獄的藝人秦偉父親過世，大體暫於南投縣立殯儀館冰存。（圖／ETtoday資料照）

▲藝人秦偉（中）性侵3位女子被判刑7年8月定讞入監，服刑過半首度申請假釋被駁回。（圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

藝人秦偉因強制性交女造型師等3位女子，被合併判刑7年8月定讞，2020年4月到台中監獄服刑至今，今年（2024年）1月首度申請假釋，中監認為他刑期過半、累進處遇成績合格，且在監表現良好，初審通過他的假釋申請，但陳報到矯正署複審後，認為秦偉至今仍未與3位受害人和解駁回他的假釋，而秦偉須等4個月才可再度申請。

秦偉服刑至今約3年11個月，今年1月首度申請假釋時，剛符合刑期過半所需的3年9月標準，但實務上性侵犯很難在刑期過半就獲准假釋，台中監獄假釋審查委員會初審通過秦偉假釋申請的主因，包括秦偉在獄中熱心參與內部文康活動、發揮說唱逗笑的主持才華，更寫得一手好文章，常協助編寫監所刊物。

此外，秦偉住在8、9人的大舍房，和室友相處融洽並熱心助人，無違規紀錄，他也通過性侵犯的治療評估、再犯風險低。不過矯正署行政複查發現，秦偉至今仍沒跟本案受害的造型師、編劇及粉絲和解，這是判斷受刑人犯後態度的重要因素，因此駁回他的假釋申請。

▲秦偉。（圖／記者季相儒攝）

▲藝人秦偉先前出庭始終否認性侵。（資料照／記者季相儒攝）

剛滿57歲的秦偉是成名已久的廣播人，跨足演藝圈出唱片、演電視劇與電影，1997年跑通告在電視綜藝節目表演特技時，不慎遭火焚破相，1年後傷癒付出積極鼓勵其他傷友，正面形象令他演藝事業更旺，2002年在金鐘獎一口氣拿下最佳主持人等3項殊榮，業外投資不動產也收穫豐碩。

但2016年6月間，1位女造型師出面指控，秦偉於2010年5月間性侵她，秦偉對她說「喜歡妳很久了」，還要她「別含著恨成長」等語，她以為秦偉真的愛她、後來夢想破滅，而秦偉最初如同野獸般的模樣「對我來說都還是陰影」。

事件曝光後，多名女子緊接著出面控訴秦偉相同惡行，引發演藝圈震撼，檢方偵辦認定秦偉涉性侵8女、包含2位少女，年紀最小只有14歲，依強制性交等10罪起訴秦偉，求刑41年。

秦偉始終不認罪，自稱只是「感情偏差」但絕沒性侵，更強調自己曾入圍十大傑出青年，沒必要自毀長城，反稱女造型師氣他劈腿而誣賴他，女編劇誤會他攪局投資計畫而挾怨報復，至於女粉絲他根本不認識。

▲▼秦偉發監後到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲藝人秦偉（左）性侵3女其中2罪先定讞入監，再被提訊到高院更一審審理後續案情。（資料照／記者吳銘峯攝）

法官認定秦偉性侵這3位女子事證明確，一、二審將他所犯3罪各判刑4年、合併應執行8年徒刑，被控性侵另5位女子的案情均判無罪，最高法院2020年4月9日先判決秦偉性侵女編劇與女粉絲的案情定讞，經高院裁定2罪合併應執行6年徒刑，秦偉同月14日向戶籍地南投地檢署報到，被送進能執行性侵犯治療評估的台中監獄服刑。

最高院另將秦偉性侵女造型師的案情發回更審，高院更一審2020年7月22日仍依強制性交罪判刑4年，最高院同年12月10日駁回上訴、就此定讞，經高院重新裁定秦偉3罪合併應執行7年8月徒刑。至於一、二審所判秦偉無罪部分，最高院駁回上訴，維持原判決確定。

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