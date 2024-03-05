　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

少將強吻上校！國安局長震怒嚴查「攏係假」　只因2當事人身分敏感

謝靜華強吻馬尾妹事件爆發之後，國安局長蔡明彥（圖）下令嚴查。

▲謝靜華強吻馬尾妹事件爆發之後，國安局長蔡明彥（圖）下令嚴查。

圖文／鏡週刊

上個月初，曾任總統當選人賴清德「萬里警衛室」主任的國安局特勤中心少將謝靜華，被人在路邊拍下脫序、性騷的影片向本刊爆料，影片中謝似乎有些醉意，蹲坐在街頭石柱上，一名戴著口罩，長相清秀、綁著馬尾的女子則跪蹲在謝面前，安撫他的情緒，沒想到謝卻突然伸手掐住女子頸部，把對方的頭拉向自己的臉，接著無視旁人的目光，隔著口罩當街吻起馬尾妹。

馬尾妹被謝靜華突如其來的舉動嚇到，不斷抗拒，但謝並沒有停手，還繼續隔罩親吻，最後甚至扯下對方的口罩，嘴對嘴熱吻，誇張的行徑經本刊披露後震驚社會。

謝靜華2月初酒後失態，當街嘴對嘴強吻馬尾妹。（翻攝影片）

▲謝靜華2月初酒後失態，當街嘴對嘴強吻馬尾妹。（翻攝影片）

國安局（圖）上週六突然宣布將謝靜華記2大過，列優先汰除名單。

▲國安局（圖）上週六突然宣布將謝靜華記2大過，列優先汰除名單。

身兼特勤中心指揮官的國安局長蔡明彥在影片曝光後表示震怒，下令嚴查，謝靜華則在接受調查時辯稱馬尾妹是「民間友人」，並非外遇對象，當晚他酒後脫序，十分慚愧。事後，國安局發聲明表示，針對謝營外個人行為疑涉違失，將依獎懲作業程序及行為情節，進行必要懲處，若有違法情事，將本於毋枉毋縱原則，依法移送究辦。

因馬尾妹的身分未曝光，加上國安局發表措辭嚴厲的聲明，事件二天後就幾近平息，未再擴大延燒，謝靜華到底有沒有被懲處？外界根本不知道。事發將近一個月，本刊接獲爆料，指國安局避重就輕，僅將謝調科技中心，並沒有記過等實質懲處，且馬尾妹也不是「民間人士」，而是國防部的高階軍官，國安局高層還下達封口令，要求同仁不得對外張揚。

謝靜華掐住馬尾妹的脖子企圖強吻，動作粗暴。（翻攝影片）

▲謝靜華掐住馬尾妹的脖子企圖強吻，動作粗暴。（翻攝影片）

謝靜華強行扯下馬尾妹的口罩，馬尾妹頭往後仰，拚命閃躲。（翻攝影片）

▲謝靜華強行扯下馬尾妹的口罩，馬尾妹頭往後仰，拚命閃躲。（翻攝影片）

熟悉內情的A先生告訴本刊，國安局會如此遮遮掩掩，是因為案情不單純，該名與謝靜華當街熱吻的馬尾妹，真實身分是國防部「作戰及計畫參謀次長室」上校幕僚尤鐿濂，她也是海軍第一位女艦長，2017年還是中校的她就受到長官賞識，接任海軍「戰車登陸艦」中平軍艦艦長，同年春節前後，還曾經風光登上媒體版面。

熱吻事件爆發後，國安局除了約談謝靜華，也透過謝聯繫馬尾妹，希望對她進行訪談，釐清謝有無性騷擾、強制猥褻等違法情事，尤鐿濂身為職業軍人，而非民間人士，理應配合調查，但她竟用假名出具一份聲明書，把自己的姓從「尤」改成讀音相同的「游」，強調遭親吻時，並未感到不舒服，企圖替謝脫罪，且沒有表明軍人身分，更拒絕接受國安局訪談，只希望事件盡快落幕。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【全文】馬尾妹掩飾軍官身分虛偽陳述　國安局查特勤少將強吻爆黑幕
【少將強吻爆黑幕2】辯街頭強吻因師生情誼　女方聲明書矛盾重重遭質疑
【少將強吻爆黑幕3】跆拳道高手成總統隨扈　謝靜華黑歷史一籮筐竟能升將軍

ET快訊
大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！外露畫面被拍
台南本周末訂房近全滿！　一房難求
快訊／李強首份工作報告喊「反台獨」　推動兩岸和平
快訊／公務員51勞動節也要放假　陳建仁允研擬「全國一致」
被毆老師說話了！　怨「不知班上有特教生」
快訊／賠2.8億全民埋單！　林右昌：2億多已是最好結果
快訊／34檔ETF創新高！ 　00919最強勢
快訊／黃捷遭勒索「給800萬否則變死屍」
少將強吻上校！國安局長震怒嚴查「攏係假」　因2人身分敏感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

數位身分證喊卡「全民賠2.8億」　陳建仁：個資保護委員會成立後再討論

桃園機場跑道歲修航班延誤　王世堅批：交通部疏於監督責無旁貸

黃捷收「恐嚇信」匯款帳號還是高閔琳　已申請隨扈加強人身安全

國民黨團提藐視國會罪「最重判3年」　陳建仁：應彼此尊重、深入溝通

全民埋單2.8億！數位身分證突喊卡　唐鳳：都是工程會在處理

薛瑞元指蘇丹紅「一定是系統性問題」　抽驗都按程序「沒有螺絲鬆」

管碧玲撒嬌厲害、抗中成分強？　沈富雄揭：「這特質」不適合當官

傳因不符美方期望「520不留任」　邱國正笑：我也不符你們的期望

公務員51勞動節也要放假　陳建仁允研擬「全國一致」

特勤少將強吻的「馬尾妹」是上校　邱國正：若被欺辱當然幫忙處理

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

數位身分證喊卡「全民賠2.8億」　陳建仁：個資保護委員會成立後再討論

桃園機場跑道歲修航班延誤　王世堅批：交通部疏於監督責無旁貸

黃捷收「恐嚇信」匯款帳號還是高閔琳　已申請隨扈加強人身安全

國民黨團提藐視國會罪「最重判3年」　陳建仁：應彼此尊重、深入溝通

全民埋單2.8億！數位身分證突喊卡　唐鳳：都是工程會在處理

薛瑞元指蘇丹紅「一定是系統性問題」　抽驗都按程序「沒有螺絲鬆」

管碧玲撒嬌厲害、抗中成分強？　沈富雄揭：「這特質」不適合當官

傳因不符美方期望「520不留任」　邱國正笑：我也不符你們的期望

公務員51勞動節也要放假　陳建仁允研擬「全國一致」

特勤少將強吻的「馬尾妹」是上校　邱國正：若被欺辱當然幫忙處理

數位身分證喊卡「全民賠2.8億」　陳建仁：個資保護委員會成立後再討論

《周處除三害》票房橫掃驚見「大陸一片紅」！為何能過審網抓3關鍵

代購團幫郭台銘收購連署書！279顆泰達幣買49張身分證　7人起訴

碧桂園稱結合境外重組進度　考慮向法院申請認可令

桃園機場跑道歲修航班延誤　王世堅批：交通部疏於監督責無旁貸

《silent》川口春奈驚傳分手！　情斷交往5年格鬥家男友

白鼻心出沒市區嚇壞了！整條馬路不敢動　台中警「圍捕」被咬傷

奪回總統初選資格！　川普大讚美國最高法院「很努力」

黃捷收「恐嚇信」匯款帳號還是高閔琳　已申請隨扈加強人身安全

國民黨團提藐視國會罪「最重判3年」　陳建仁：應彼此尊重、深入溝通

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

快訊／數位身分證賠償2.8億全民埋單　林右昌：已是最好結果

桃園機場大塞機！趙少康：未來6年是常態

少將強吻「馬尾妹」上校！　黑歷史起底竟一籮筐

賴清德「新內閣名單」追洩密　王必勝薪水可能漲三倍

馬尾女上校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了

公務員51勞動節也要放假　陳建仁允研擬

國安局長震怒嚴查「攏係假」　只因2當事人身分敏感

黃捷收恐嚇信　冒名檢察長「給800萬否則變死屍」

全民埋單！數位身分證要賠廠商2.8億

陸漁民溺斃「家屬撫慰金」多少？　海巡署：平均300至400萬台幣

翻船事件變鬧劇！卓冠廷嗆藍白：哪國民代？

鄭文燦出手協調　社區醫院3／8不上街了

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

台灣又有大陸品牌新車現身測試

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

4月高雄拼盤9組卡司猛爆！夫碩順、ZB1、(G)I-DLE全都有

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面