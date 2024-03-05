少將強吻上校！國安局長震怒嚴查「攏係假」　只因2當事人身分敏感

▲謝靜華強吻馬尾妹事件爆發之後，國安局長蔡明彥（圖）下令嚴查。

圖文／鏡週刊

上個月初，曾任總統當選人賴清德「萬里警衛室」主任的國安局特勤中心少將謝靜華，被人在路邊拍下脫序、性騷的影片向本刊爆料，影片中謝似乎有些醉意，蹲坐在街頭石柱上，一名戴著口罩，長相清秀、綁著馬尾的女子則跪蹲在謝面前，安撫他的情緒，沒想到謝卻突然伸手掐住女子頸部，把對方的頭拉向自己的臉，接著無視旁人的目光，隔著口罩當街吻起馬尾妹。

馬尾妹被謝靜華突如其來的舉動嚇到，不斷抗拒，但謝並沒有停手，還繼續隔罩親吻，最後甚至扯下對方的口罩，嘴對嘴熱吻，誇張的行徑經本刊披露後震驚社會。

▲謝靜華2月初酒後失態，當街嘴對嘴強吻馬尾妹。（翻攝影片）

▲國安局（圖）上週六突然宣布將謝靜華記2大過，列優先汰除名單。

身兼特勤中心指揮官的國安局長蔡明彥在影片曝光後表示震怒，下令嚴查，謝靜華則在接受調查時辯稱馬尾妹是「民間友人」，並非外遇對象，當晚他酒後脫序，十分慚愧。事後，國安局發聲明表示，針對謝營外個人行為疑涉違失，將依獎懲作業程序及行為情節，進行必要懲處，若有違法情事，將本於毋枉毋縱原則，依法移送究辦。

因馬尾妹的身分未曝光，加上國安局發表措辭嚴厲的聲明，事件二天後就幾近平息，未再擴大延燒，謝靜華到底有沒有被懲處？外界根本不知道。事發將近一個月，本刊接獲爆料，指國安局避重就輕，僅將謝調科技中心，並沒有記過等實質懲處，且馬尾妹也不是「民間人士」，而是國防部的高階軍官，國安局高層還下達封口令，要求同仁不得對外張揚。

▲謝靜華掐住馬尾妹的脖子企圖強吻，動作粗暴。（翻攝影片）

▲謝靜華強行扯下馬尾妹的口罩，馬尾妹頭往後仰，拚命閃躲。（翻攝影片）

熟悉內情的A先生告訴本刊，國安局會如此遮遮掩掩，是因為案情不單純，該名與謝靜華當街熱吻的馬尾妹，真實身分是國防部「作戰及計畫參謀次長室」上校幕僚尤鐿濂，她也是海軍第一位女艦長，2017年還是中校的她就受到長官賞識，接任海軍「戰車登陸艦」中平軍艦艦長，同年春節前後，還曾經風光登上媒體版面。

熱吻事件爆發後，國安局除了約談謝靜華，也透過謝聯繫馬尾妹，希望對她進行訪談，釐清謝有無性騷擾、強制猥褻等違法情事，尤鐿濂身為職業軍人，而非民間人士，理應配合調查，但她竟用假名出具一份聲明書，把自己的姓從「尤」改成讀音相同的「游」，強調遭親吻時，並未感到不舒服，企圖替謝脫罪，且沒有表明軍人身分，更拒絕接受國安局訪談，只希望事件盡快落幕。

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