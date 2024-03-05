等了20年終實現！盧秀燕宣布台中巨蛋11日開工　玖壹壹演出助陣

記者游瓊華／台中報導

南韓2024年最強韓流盛宴確定要到高雄舉辦演唱會，讓許多外縣市民眾羨慕。但台中人也別失望，台中市長盧秀燕上任後最具指標性的台中巨蛋將在3月11日舉辦開工典禮。盧秀燕今天受訪表示，這是整個大中部人等了20年的巨蛋夢終於實現，此次邀請五堅情及玖壹壹等團體，並把開工典禮選在下午，邀請市民來看表演、參加開工典禮，3月11日大家一起來孵蛋。

▲台中巨蛋3月11日開工，市府以演唱會模式舉行，台中市長盧秀燕邀請大家一起來孵蛋。（圖／記者游瓊華攝）



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盧秀燕表示，台中巨蛋在下周一、3月11日下午開工，斥資百億，這是我們等了近20年的夢想。過去很多重大的展演活動都無法在台中舉行，只能在南、北部舉行，就是因為我們沒有萬人以上的室內大型場館，現在終於實現中部人的夢想，不只是台中人，而是整個大中部人的夢想。

▲台台中巨蛋由設計2020東京奧運主場館「新國立競技場」的日本國際知名建築大師隈研吾所設計。（圖／市府提供）



盧秀燕也提到，為了近20年來的巨蛋夢，市府做了一個別開生面的開工典禮，除了傳統的祈福及開工儀式外，巨蛋最大的功能，就是未來興建完成會成為重要的展演中心，因此希望給中部地區的民眾想像的空間。

此次邀請受民眾喜愛的演藝團體，包括粉絲眾多的五堅情及玖壹壹，我們特別把開工典禮選在下午舉行，歡迎大家自由參加，可以來看表演、也可以來參加開工典禮。

▲台中巨蛋屬於奧運等級的綜合多功能大型室內場館，總計主副場館容納近2萬人。（圖／市府提供）



台中巨蛋由設計2020東京奧運主場館「新國立競技場」的日本國際知名建築大師隈研吾所設計，屬於奧運等級的綜合多功能大型室內場館，斥資百億元，預計2030年完工，未來國際級演藝團體及專業賽事將可選擇台中作為活動地點，想看演唱會的民眾也不需南北跑。

建設局表示，台中巨蛋將在3月11日於北屯區洲際路及榮德路交叉口舉辦開工典禮，下午3點開始暖場表演，3點半典禮正式開始。歡迎市民朋友踴躍參與，一同見證台中指標性重大建設的開工盛事，開工典禮將同步於Facebook相關粉專線上直播，歡迎全國民眾共襄盛舉。