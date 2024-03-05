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可回收樹脂製造風電機葉片減碳推手　上緯集團總部落腳中興新村

▲上緯集團營運總部落腳中興新村。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲上緯集團營運總部落腳中興新村。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投出身的上緯投控集團董事長蔡朝陽，白手起家事業有成後，仍不忘長期回饋家鄉，如今更將事業總部設在中興新村，促進地方發展，創造更多就業機會；南投縣長許淑華指出，總部新大樓秉持永續綠建築的概念興建，投資金額15億元，將是該公司實現碳中和目標與發展綠能環保等複合材料的新里程碑，也將是南投綠能企業的標竿，亦可有效提升南投能見度。

「上緯集團產業創新園」啟用典禮1日舉辦，由蔡朝陽主持，包括許淑華、縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲、兩位前縣長林源朗和林明溱、藝術大師李轂摩、台塑董事長林健男、西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思（Niels Steenberg）、台灣維特斯總經理林正光（Alex Robertson），及海內外業界廠商代表等共200餘人到場共襄盛舉，現場更邀請到蔡董事長的母校三光國中戰鼓隊、信義鄉的希娜巴嵐國小合唱團及醒獅團到場表演。

▲上緯集團營運總部落腳中興新村。（圖／南投縣政府提供）

蔡朝陽表示，致力碳中和及創生新材料是該集團在「淨零時代」的使命，所研發的可回收樹脂EzCiclo突破熱固材料不可回收的固有思維，將過去認為不可回收的風機葉片，透過創新技術重新進入循環經濟的迴圈，實現離岸風機回收的「最後一哩路」；新落成的上緯集團產業創新園，將成為該集團引領世界材料革命的根基地，期待未來能持續發光發熱，成為南投在地、地區性的世界級公司。

▲上緯集團營運總部落腳中興新村。（圖／南投縣政府提供）

縣政府指出，「上緯集團產業創新園」佔地2600坪，為地下1層地上8層之建築，以永續綠建築為核心概念，取得黃金級綠建築標章及銀級智慧建築標章，在園區設計時亦考慮建築物與周邊環境有自然和諧的關係，作為在地企業除了滿足自身營運，也期望鼓勵推展地方文化並與社區互動交流，深耕企業價值。

許淑華說，上緯作為南投在地知名企業，在事業版圖擴及全世界時，仍選擇根留南投，將集團總部落腳在中興新村，她相當感謝，也肯定蔡朝陽長期投入公益、支持回饋南投地方及青年學子，並願意提供新大樓的2樓藝廊及7樓表演空間開放給社區使用，相信必能打造共生共榮的好環境，有效帶動地方發展。

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