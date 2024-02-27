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春節前後常無預警停水惹民怨　台水台電與大中興地區里長開會協調

▲南投市大中興地區近期常發生無預警停水情形。（圖／民眾黨南投縣黨部提供）

▲南投市大中興地區近期常發生無預警停水情形。（圖／民眾黨南投縣黨部提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市中興新村地區近期常無預警停水，尤其是春節前的停水更讓民眾跳腳；經南投縣議員召集當地里長、台電和台水2公司代表進行協調，要求雙方加強橫向聯繫，並成立通報水電異常的LINE群組，希望未來讓里長和民眾第一時間掌握停水停電訊息、預做準備。

簡千翔於26日邀請當地包括南投市營北、營南、內興、內新，和老中興的光華、光明、光榮、光輝等8里里長，和台電、自來水公司參加協調會，立委麥玉珍和台中市議員陳清龍也出席。

▲▼南投縣議員簡千翔邀請南投市中興地區8位里長，和台電、自來水公司一起協調停水問題。（圖／民眾黨南投縣黨部提供）

▲▼南投縣議員簡千翔邀請南投市中興地區8位里長，和台電、自來水公司一起協調停水問題。（圖／民眾黨南投縣黨部提供）

▲南投縣議員簡千翔邀請南投市中興地區8位里長，和台電、自來水公司一起協調停水問題。（圖／民眾黨南投縣黨部提供）

8位當地里長分別訴說里民所受停水之苦：「停電前，台電公都挨戶夾單通知，這點水公司就沒作好」、「東閔路更換水管，開挖路面很久沒回填，里民進出不便」；也有里長抱怨里內老舊水管沒更新，致30公分管徑的水管爆裂，有里長稱停水之後的供水常是汙濁不堪，導致用洗衣機洗衣服卻越洗越髒；甚至有光榮里民打給正在開會的里長鄭深二，表示「環山路一帶現又停水了」，鄭無奈告訴對方自己就在討論停水的問題，「你大聲說出來，看能否快點解決」。

台電公司南投區經理黃順瑞回應，將強化專業人力培訓，減低跳電的可能，自來水公司第四區管理處副處長林正隆則提醒，水公司草屯區設有供水資訊平台，隨時告知供水的最新狀況；簡千翔則當場要求助理成立「大中興地區水電異常群組」，將大中興8位里長和水電公司人員全部加入，讓日後停水不再是「無預警」。

簡千翔說，所有因停水引來的民怨，都是因資訊不夠順暢，他認為台電和台水間要有充分連繫，讓水公司可掌握供電的穩定性，而水公司內部連繫也要加強，讓第一線的值班人員面所民眾詢問，能立即告知停水的最新狀況，並強化和基層里長民代的連繫；麥玉珍則強調政府既然編列經費千億元，就要落實逐年汰渙老舊水管，不要等到水管爆裂才來更換，要求自來水公司應落實「資訊要對稱、技術要完整、設備要充足」等「三要」。

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