　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解讀陸國防支出！　「連9年個位數增長」低於美日每年刷新紀錄　

▲▼ 2024年大陸全國兩會人大開幕、李強 。（圖／翻攝 央視）

▲ 2024年大陸全國兩會人大開幕。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸第十四屆全國人民代表大會第二次會議今（5）日在北京舉行，近年世界局勢動盪，外界年年關注中國國防預算增幅，根據今年預算草案顯示，2024年全國財政安排國防支出預算16655.4億元，增長7.2%，增幅與去年持平。中國軍事學者指出，分析中國國防費增長是克制的，無意與其他國家開展軍備競爭，不像美日印不斷刷新軍費增長記錄。

根據公開數據，2017年至2024年之間，中國國防預算增幅依次是7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%。2016年國防預算增幅為7.6%，當年結束此前近5年來連續兩位數增長的局面，也是中國國防預算連續9年維持個位數增長。

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉昨4日在新聞發佈會上指出，近年來，為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，更好履行大國國際責任義務，中國在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

▲中國國防支出連續九年穩定個位數緩增。（圖／視覺中國CFP）

中國軍費連續9年穩定緩增原因？《環球時報》報導，軍事專家張軍分析，多年來，中國的國防支出規模一直是適度、合理的，在經濟社會持續健康發展的同時也保持了國防支出適度增長，在經濟實力提升的同時增強國防實力。

張軍指出，在國際安全形勢嚴峻和國家經濟發展持續穩定的前提下，從2016年至2024年，中國國防費增長連續9年保持個位數增長。「不像美國、日本那樣不斷刷新軍費增長記錄，表明中國國防費的增長是克制的，也說明中國無意與其他國家開展軍備競爭，表明中國奉行防禦性的國防政策和積極防禦的軍事戰略。」

張軍進一步分析，近年來美國、日本、印度等國家國防預算增幅都保持在兩位數以上，日本和美國2024財年在軍事領域的投入均創歷史新高。日本2024年防衛預算同比增長16.5%，保持連續11年不斷增長。而美國2024財年國防經費達8860億美元，已經超過排在其後面9個國家軍費的總和，約佔全球軍費總額的40%。

張軍說，，美國近年來極力推動「新冷戰」，北約成員將軍費開支增至各自國內生產總值的2%以上。從2017年開始，美國、法國就一直增加國防預算，德國國防預算已經9年保持增長。

另，婁勤儉在發佈會上表示，「與美國等軍事大國相比，中國的國防支出無論是佔國內生產總值的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等，一直都是比較低的。」

▲▼解放軍,永興島,西沙,南海。（圖／視覺中國CFP）

▲中國國防支出近年佔GDP中國維持在1.5%以內。（圖／視覺中國CFP）

《環球時報》引用一位不具名大陸軍事專家分析，僅以國防費所佔GDP的比例為例，美國佔3%以上，2024年北約成員中將有18個達到2%，日本將在2027年前提高至2%以上，相較而言，中國多年來都維持在1.5%以內，甚至低於世界平均水平（2.5%）的40%。

外媒經常炒作中國「隱形軍費」，甚至每年都是完美100%支出。張軍社認為，這是毫無根據的，一方面，中國從2008年起每年向聯合國提交上一財政年度的軍費開支，保持軍費的透明度；另一方面，從1998年起，中國政府不定期發佈國防白皮書，在白皮書中也公開介紹國防費數量、保障範圍和主要用途等，「而且，中國國防經費管理嚴格執行財政撥款和預算管理制度，不會發生所謂的『隱形軍費』。」

ET快訊
6藝人「通告費排行」出爐！小優價碼輸她…當場崩潰槓上
明道狂被誇《周處》演真好　尷尬求助阮經天：怎麼辦？
快訊／大魯閣股東會紀念品出爐！
北捷男狂射不明液體　短裙黑絲妹慘被噴
快訊／國1機場系統高架火燒車！自小客成火球　傷況不明
明晚變天！　極冷空氣「暴力降溫18度」
快訊／本土麻疹擴大！又增2人確診　接觸地點曝
快訊／新冠增70死！　1歲、6歲女童死亡
快訊／海巡送88萬當場遭拒　陸方離台：後果由民進黨負責！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解讀陸國防支出！　「連9年個位數增長」低於美日每年刷新紀錄　

媽寶男「不結婚還欠257萬」　懷孕女友怒告揭開謊言人設

大陸旅遊場所「人臉辨識」氾濫　政協委員擬提案限制

美國以國安為由調查中國製汽車　陸商務部：必要時將採有力措施

中菲海警南海撞船！中國控菲律賓違反《國際海上避碰規則》

警告「非法闖入」菲國漁船　中國海警今起「依法」採取管制措施

「總理記者會取消」董明珠笑笑不回應　姚明被「圍成圈」大步快閃

培養科技人才！　陸科技部長：鼓勵半數科研費投資35歲以下年輕人

李強報告未能刺激港股　恆指開盤下跌逾200點

陸預算報告提7次「過緊日子」　強調：可以省的錢一定要省！

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

解讀陸國防支出！　「連9年個位數增長」低於美日每年刷新紀錄　

媽寶男「不結婚還欠257萬」　懷孕女友怒告揭開謊言人設

大陸旅遊場所「人臉辨識」氾濫　政協委員擬提案限制

美國以國安為由調查中國製汽車　陸商務部：必要時將採有力措施

中菲海警南海撞船！中國控菲律賓違反《國際海上避碰規則》

警告「非法闖入」菲國漁船　中國海警今起「依法」採取管制措施

「總理記者會取消」董明珠笑笑不回應　姚明被「圍成圈」大步快閃

培養科技人才！　陸科技部長：鼓勵半數科研費投資35歲以下年輕人

李強報告未能刺激港股　恆指開盤下跌逾200點

陸預算報告提7次「過緊日子」　強調：可以省的錢一定要省！

竹市府扶植文創展成果　廢玻璃再生藝品展即起登場

千呼萬喚！3億神曲樂團LANY「3度來台」高雄開唱

穿金戴銀！巴黎「紋身天文館」評比　陳韋佐勇奪兩大獎

邱國正談軍中兩性平權議題　告誡男軍官「不要自以為潘安」

虎斑貓「肚破大洞」虛弱蹲路邊　貓村管理員研判：遭堅硬垃圾劃傷

是德點名今年四大科技趨勢　AI、量子技術、元宇宙、6G引領業界

棒協青少棒捕手強化訓練營　3年已有百位年輕捕手參與　

西蒙斯再度化身痛痛人！　左腿痠痛變舊傷復發主因曝光

600萬買股票「1年半剩89萬」　唐從聖：再碰就是白痴

國3沙鹿段邊坡大火！　「整條白色巨煙」飄竄...2公里外可見

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

大陸熱門新聞

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

迪麗熱巴「天使蹲」爆紅！醫：易造成關節損傷

25歲女醫學生像牛馬一樣幹活…反鎖在醫院厠所輕生亡！

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

BMW共享汽車？小偷與車主錯開日夜用車

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨

2024兩會／李強「首次」工作報告傳遞黨意志

陸全國人大開幕　李強：中國2024年經濟增長5%左右

陸人大今開幕　李強發表「首份工作報告」

陸2024軍費達台灣12倍 1.6655兆元人民幣增幅7.2％

19歲弟拉肚子一查罹患綠色癌症…醫搖頭：無法治癒

《琅琊榜》演員出席兩會！ 讚「很喜歡台灣」

每天狂喝9公升水！16歲少年竟是腦內長腫瘤

兩會側寫／「追趕跑跳碰」回來了！

更多熱門

相關新聞

退休爸超愛「大陸幹片」！全場共鳴狂+1

退休爸超愛「大陸幹片」！全場共鳴狂+1

有女網友近日發文求助，爸爸是退休的公務人員，平常除了打球就沒有其他興趣了，以前她曾訂閱影音平台，沒想到爸爸超沉迷，媽媽就叫她停掉。結果停掉後，爸爸開始在網上看大陸軍教片，最近還愛上各種狗血劇情的短影片，「請問我該怎麼阻止？」話題引發討論。

董明珠被堵訪！　姚明被「圍成圈」大步快閃

董明珠被堵訪！　姚明被「圍成圈」大步快閃

培養科技人才！ 陸科技部長：鼓勵半數科研費投資35歲以下年輕人

培養科技人才！ 陸科技部長：鼓勵半數科研費投資35歲以下年輕人

陸2024軍費達台灣12倍 1.6655兆元人民幣增幅7.2％

陸2024軍費達台灣12倍 1.6655兆元人民幣增幅7.2％

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨

關鍵字：

2024兩會軍費大陸國防預算持平增幅

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

台灣又有大陸品牌新車現身測試

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

4月高雄拼盤9組卡司猛爆！夫碩順、ZB1、(G)I-DLE全都有

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面