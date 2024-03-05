退休爸超愛「大陸幹片」在家爆看！全場共鳴狂+1：還開超大聲

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有女網友近日發文求助，爸爸是退休的公務人員，平常除了打球就沒有其他興趣了，以前她曾訂閱影音平台，沒想到爸爸超沉迷，媽媽就叫她停掉。結果停掉後，爸爸開始在網上看大陸軍教片，最近還愛上各種狗血劇情的短影片，「請問我該怎麼阻止？」話題引發討論。

一名女網友在Dcard求助「爸爸一直在看大陸劇怎麼辦？」文中表示，爸爸是退休公務人員，平常除了打球，沒有其他想做的事，她之前曾訂閱影音平台給爸爸打發時間，「結果後來看到半夜，過了一兩點都不睡覺」，甚至一天有12個小時都在看劇。

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媽媽見狀受不了，叫她把帳號停掉，不要讓爸爸再看了。結果爸爸打球時認識了一位陸籍朋友，在家開始一直看大陸軍教影片，最近則改看奇怪劇情的短片，讓她很是苦惱，希望爸爸不要再看那些影片。

貼文一出，就有不少網友爆共鳴，「大陸幹片，我爸也超愛看，哈哈哈」、「 我爸也是開超大聲，睡覺也是邊睡邊聽」、「笑死，我爸也天天看這個，各種下跪橋段，什麼神君什麼什麼少，男主從廢物變成萬人之上等等的劇情。是挺無厘頭的啦！」

有人則是不解，「我媽此時正在看大陸幹片，聲音一樣開很大聲，真不懂可以堅持看下去的動力是什麼」、「我爸我哥也都很愛看這種，以前還說他絕對不會沈迷網路，最沈迷的就是他，走到哪看到哪，沒在看也要把手機在那邊播放。」也有網友笑呼，「道理我都懂，但幹片點到真的停不下來」、「雖然都是演的，但不得不說真的很有趣。」