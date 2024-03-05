　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

回應「有輪子蘋果手機」　陸外交部諷：美國也能讓中國用戶黑屏？

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國商務部長雷蒙多日前在接受採訪時表示，如今的汽車如同裝了輪子的蘋果手機，可以蒐集大量訊息，假如美國路上有300萬輛中國汽車，北京能讓它們同時熄火。毛寧表示，「有關的言論不僅是虛假敘事，也是把經貿問題泛政治化、泛安全化的典型表現。」

毛寧也反擊，「按這個邏輯，中國是不是更應該擔心華盛頓能讓中國用戶的上億部蘋果手機把信息輸送回美國，甚至同時黑屏？」

對此，大陸外交部部長助理、發言人華春瑩亦在X上轉載相關報導表示，「（中國）汽車就像裝上輪子的iPhone？ 北京可以讓在美國道路上行駛的數百萬輛中國車輛同時熄火？ 善意提醒一下雷蒙多部長，iPhone是美國產品，你是在暗示iPhone、特斯拉甚至波音...... 一直在向美國發送秘密數據，隨時可能被華盛頓關停嗎？ 」

華春瑩的轉發文也表示，「如果你唯一的工具是錘子，那麼所有東西看起來都像釘子。（If the only tool you have is a hammer, everything looks like a nail. ） 」

美國總統拜登以「有輪子的智慧型手機」，阻止中國電動智能車進入美國市場，主要考量來自中國的接入互聯網的汽車和卡車給國家安全帶來風險。

雷蒙多接受訪問時指出，如今的汽車如同「裝了輪子的 iPhone」，可以記錄大量訊息，如果車輛軟體被禁用，將導致汽車無法行駛。「試想一下，假如有 300 萬輛中國製汽車行駛在美國道路上，北京可以讓它們同時熄火。」

ET快訊
中菲海警船發生衝突　「碰撞」畫面曝光
周思潔台中街頭跌倒　「正面趴地骨裂」畫面曝光
深田詠美認了分手帥醫　曾橋下一起吃麵
丁噹險罹癌急動手術！　醫：跟性生活有關
冷氣墜17樓砸死女大生　他自認無辜求情：新婚剛生子
獨／「短裙黑絲女」正面曝光！　BMW iX1試乘車揭現況
快訊／美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」通過台灣海峽
陸方撂話「後果民進黨負責」　海巡署回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸政府工作報告強調反台獨　陸委會：應務實改善兩岸關係

中菲海警船「碰撞」畫面曝光！大陸外交部：現場操作專業克制

陸政協委員建議學制縮短成9年 19歲大學畢業「生娃事業兩不誤」

金價飆升刷新歷史紀錄！　陸珠寶業者：20年來沒見過這麼高

回應「有輪子蘋果手機」　陸外交部諷：美國也能讓中國用戶黑屏？

李強1.6萬字報告聚焦經濟　要求地方政府「過緊日子」化解債務

陸今年經濟增長目標定5%　專家：實際成長動能要比去年強

東部戰區「緊盯」美軍驅逐艦芬恩號　組織海空兵力全程跟蹤監視

陸今年經濟成長目標為何定5%？報告起草人說出關鍵

解讀陸國防支出！　「連9年個位數增長」低於美日每年刷新紀錄　

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

陸政府工作報告強調反台獨　陸委會：應務實改善兩岸關係

中菲海警船「碰撞」畫面曝光！大陸外交部：現場操作專業克制

陸政協委員建議學制縮短成9年 19歲大學畢業「生娃事業兩不誤」

金價飆升刷新歷史紀錄！　陸珠寶業者：20年來沒見過這麼高

回應「有輪子蘋果手機」　陸外交部諷：美國也能讓中國用戶黑屏？

李強1.6萬字報告聚焦經濟　要求地方政府「過緊日子」化解債務

陸今年經濟增長目標定5%　專家：實際成長動能要比去年強

東部戰區「緊盯」美軍驅逐艦芬恩號　組織海空兵力全程跟蹤監視

陸今年經濟成長目標為何定5%？報告起草人說出關鍵

解讀陸國防支出！　「連9年個位數增長」低於美日每年刷新紀錄　

大立光二月營收33億元、月減24%　估三月動能轉強

毒辣椒粉被爆已用光！八方雲集再PO「SGS檢驗報告」：未檢出

南消前進艾的佳幼兒園　向師生宣導居家防火觀念

收27萬私自安樂死漸凍人！　日醫師涉「受囑託殺人」判18年

鄰居夜晚拿槍射鳥！　草屯囝仔樞育「埋伏抓人」監視器畫面曝光

路邊一台「巡迴車」救了她！　63歲婦「意外發現罹乳癌」

陸政府工作報告強調反台獨　陸委會：應務實改善兩岸關係

屏東男夜騎腳踏車...燈光太暗回不了家　里港暖警伸援手

翻船事件談判破裂　陳建仁：檢調釐清真相後「該道歉就道歉」

中和成麻疹病例集中區！北北桃都有風險　羅一鈞：民眾別搶打疫苗

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

大陸熱門新聞

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

迪麗熱巴「天使蹲」爆紅！醫：易造成關節損傷

25歲女醫學生像牛馬一樣幹活…反鎖在醫院厠所輕生亡！

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

BMW共享汽車？小偷與車主錯開日夜用車

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨

2024兩會／李強「首次」工作報告傳遞黨意志

陸全國人大開幕　李強：中國2024年經濟增長5%左右

陸人大今開幕　李強發表「首份工作報告」

陸2024軍費達台灣12倍 1.6655兆元人民幣增幅7.2％

19歲弟拉肚子一查罹患綠色癌症…醫搖頭：無法治癒

《琅琊榜》演員出席兩會！ 讚「很喜歡台灣」

每天狂喝9公升水！16歲少年竟是腦內長腫瘤

媽寶男不結婚還「欠懷孕女友257萬」

更多熱門

相關新聞

退休爸超愛「大陸幹片」！全場共鳴狂+1

退休爸超愛「大陸幹片」！全場共鳴狂+1

有女網友近日發文求助，爸爸是退休的公務人員，平常除了打球就沒有其他興趣了，以前她曾訂閱影音平台，沒想到爸爸超沉迷，媽媽就叫她停掉。結果停掉後，爸爸開始在網上看大陸軍教片，最近還愛上各種狗血劇情的短影片，「請問我該怎麼阻止？」話題引發討論。

美國以國安為由調查中國製汽車　陸商務部：必要時將採有力措施

美國以國安為由調查中國製汽車　陸商務部：必要時將採有力措施

現代IONIQ 5 N 259.9萬上市

現代IONIQ 5 N 259.9萬上市

李強談反台獨　外交部：老調重談

李強談反台獨　外交部：老調重談

Nissan Ariya北美最高降約19萬

Nissan Ariya北美最高降約19萬

關鍵字：

外交部大陸電動車

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

台灣又有大陸品牌新車現身測試

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

BMW電動休旅遭撞　黑絲女業務下車成焦點

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面