回應「有輪子蘋果手機」　陸外交部諷：美國也能讓中國用戶黑屏？

記者任以芳/綜合報導

美國商務部長雷蒙多日前在接受採訪時表示,如今的汽車如同裝了輪子的蘋果手機,可以蒐集大量訊息,假如美國路上有300萬輛中國汽車,北京能讓它們同時熄火。毛寧表示,「有關的言論不僅是虛假敘事,也是把經貿問題泛政治化、泛安全化的典型表現。」

毛寧也反擊,「按這個邏輯,中國是不是更應該擔心華盛頓能讓中國用戶的上億部蘋果手機把信息輸送回美國,甚至同時黑屏?」

對此,大陸外交部部長助理、發言人華春瑩亦在X上轉載相關報導表示,「(中國)汽車就像裝上輪子的iPhone? 北京可以讓在美國道路上行駛的數百萬輛中國車輛同時熄火? 善意提醒一下雷蒙多部長,iPhone是美國產品,你是在暗示iPhone、特斯拉甚至波音...... 一直在向美國發送秘密數據,隨時可能被華盛頓關停嗎? 」

華春瑩的轉發文也表示,「如果你唯一的工具是錘子,那麼所有東西看起來都像釘子。(If the only tool you have is a hammer, everything looks like a nail. ) 」

美國總統拜登以「有輪子的智慧型手機」,阻止中國電動智能車進入美國市場,主要考量來自中國的接入互聯網的汽車和卡車給國家安全帶來風險。

雷蒙多接受訪問時指出,如今的汽車如同「裝了輪子的 iPhone」,可以記錄大量訊息,如果車輛軟體被禁用,將導致汽車無法行駛。「試想一下,假如有 300 萬輛中國製汽車行駛在美國道路上,北京可以讓它們同時熄火。」