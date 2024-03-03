企業英雄召集中！新北企業精典獎報名至4／10

▲新北市長侯友宜頒發世代傳承類組講座予光寶電子（股）公司。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第二屆「新北企業精典獎」熱烈報名中！凡於新北市依法辦理公司登記、商業登記，且財務狀況健全、無重大勞資爭議及職業災害之企業皆可參選，獲獎者將由市府公開表揚，也盼藉由成功故事與經驗分享，為企業提供優良學習楷模，創造產業成長新動能。本屆獎項於4月10日前受理申請，歡迎新北企業踴躍參加！

經發局長何怡明表示，本屆新北企業精典獎放眼國際，納入ESG、SDGs等國際企業經營理念評審指標，並規劃企業類獎項－「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」、「世代傳承」、「寰宇國際」類組，以及個人類獎項「傑出女力」類組，透過甄選各類組企業代表，展現新北產業的多元魅力。

▲侯友宜頒發多元服務類組講座予科林儀器（股）公司。

「創新投資」類組鼓勵產品及技術創新研發，並投資規劃具前瞻性的企業；「多元服務」組強調企業服務和商業模式在市場競爭中的優勢，例如第一屆獲獎者科林儀器（股）公司推出的線上真人對答服務，以大數據為基礎，提供客戶貼心而精準的服務。「寰宇國際」組則為今年度新增設類組，表彰具有國際競爭力和影響力的新北貿易尖兵，透過檢視企業出口實力與國外投資等指標，評定企業的國際化能力。

「永續發展」類組表揚實踐永續環境理念和減碳成效顯著的企業；「世代傳承」類組肯定接班人延續企業精神，並通過轉型實現企業成長，例如第一屆獲獎者光寶電子（股）公司，為全球光電元件及電子關鍵模組之領導廠商，以價值提升為傳承轉型核心，近年積極耕耘智慧產業，成功開發新商機。「傑出女力」類組則表揚具有卓越管理與領導能力的女性企業家，進而推動職場性別平等的落實。

經發局強調，獲獎者將由市府公開表揚，並協助媒合拓展市場通路，擴大企業品牌能見度，歡迎於截止日4月10日前踴躍報名參加。詳細報名文件請至經發局網站「新北企業精典獎專區」下載，或洽詢專線：02-3343-5407或02-3343-1152，由專人專案輔導報名。

▲第二屆新北企業精典獎4月10日前受理報名。