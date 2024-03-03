新莊宮廟聯手捐1800件雨衣　導護志工不怕雨淋守護學童

▲新莊宮廟聯手捐贈1800件雨衣。（圖／新北市新莊區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為感謝新莊地藏庵、後港昭德宮、慈祐宮、武聖廟及文昌祠熱心公益，捐贈新莊區24所學校，共2121件交通導護志工全新雨衣，新北市新莊區公所於2024年3月份區務會議，在公所10樓禮堂由新莊區長朱思戎頒發感謝狀給5間宮廟，受贈雨衣的24所學校校方人員也踴躍出席表達誠摯的感謝。

新莊區公所指出，新莊區內24所學校，現有交通導護志工數量將近2000人，導護志工們終年不畏日曬雨淋、風吹雨打，堅守崗位以維護學童上下學安全，亟需良好交通導護裝備。雖然市府定期有編列預算，然預算有限、採購繁瑣等不利因素，裝備汰換往往緩不濟急。導護設備在長期值勤使用下免不了污損破舊，除了難以發揮提醒駕駛人注意學童安全的功能，也增加了自身的危險。

▲新莊文昌祠捐贈2所學校。

新莊區公所表示，為確保志工人身安全，並發揮學校周邊交通疏導及長期守護學生之效，新莊在地熱心宗教團體在公所媒合下，二話不說響應捐助，實踐私公協力精神，以最有效率方式進行相關值勤設備的汰舊，短短不到2個月，募集逾83萬元，在今年農曆年後，將嶄新的雨衣陸續送至學校。

新莊區長朱思戎表示，下學期開學後，即逢清明、梅雨季等節氣，常有連續雨天情形，感謝在地宮廟的捐贈，新莊學校交通導護志工將能穿著全新配發的雨衣，在通學路口守護新莊學子的安全，每件雨衣，除了彰顯交通導護志工的不辭勞苦，更展現出新莊宮廟回饋鄉里的關懷之情，期許「善心滿人間、新莊最有愛」這樣的信念能在大小角落蔓延！

▲新莊武聖廟捐贈4所學校。

▲新莊慈祐宮（媽祖宮）捐贈5所學校。

▲新莊後港昭德宮捐贈6所學校，並擴及樹林區及桃園學校。

▲新莊地藏庵捐贈7所學校。