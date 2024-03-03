疫後環境噴藥受重視　新北評鑑績優病媒防治業者

▲為確保施作環境及人員安全，環保局每年都會辦理法規說明會，宣導最新法令規定及注意事項。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局1日舉辦「2024年度病媒防治業法規暨評鑑說明會」，向新北市病媒防治業者宣導環境用藥及病媒防治最新法令規定，同時也在會中表揚2023年度20家評鑑績優的病媒防治業者，期許能帶動更多相關業者共同為提供優質專業的病媒防治服務努力。

環保局副局長朱益君表示，受到疫情影響，現在民眾對於環境品質更加重視、消毒噴藥需求顯著提升，而正確有效且安全的環境用藥及病媒防治作業有賴具備專業素養的人員執行，為確保施作環境及人員安全，環保局每年都會辦理法規說明會，宣導最新法令規定及注意事項，2022年起更推動「病媒防治業評鑑作業」，鼓勵業者加強自主管理，提升服務品質，也提升民眾信賴度。

▲新北市環保局副局長朱益君頒獎表揚2023年度評鑑績優業者。

環保局說明，2023年度評鑑邀請機關委託消毒作業合約廠商及病媒防治業商業同業公會推薦業者參加，由專家學者針對「營業場所」及「現場施作情形」進行評分，評鑑過程中業者也展現諸多優良事蹟，例如於疫情嚴峻時主動協助防疫消毒、積極參與公益活動、取得ISO認證建立制度化管理系統、鼓勵員工考取專業證照及導入電子化系統提升自主管理能力等。

評鑑結果共計20家績優業者獲獎，其中4家獲得「特優」的業者分別為聖德環保工程有限公司、樂欣環境科技有限公司、旭輝消毒有限公司及朝華企業有限公司。環保局2024年度將持續辦理病媒防治業評鑑，鼓勵業者踴躍參與。

環保局在本次會議中特別提醒業者，中央已公告「陶斯松」環境用藥自2024年4月1日起禁止販賣、使用及輸出，請業者務必留意；環保局也呼籲民眾，如有環境噴藥消毒需求，應委託合格病媒防治業者進行施作，以維護環境品質與安全。

▲受到疫情影響，現在民眾對於環境品質更加重視、消毒噴藥需求顯著提升。

▲2023年度評鑑邀請機關委託消毒作業合約廠商及病媒防治業商業同業公會推薦業者參加。