台東縣府赴東京辦商談媒合會　帶領業者開拓日本商機

▲台東縣府帶領業者赴日本東京辦商談媒合會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為積極協助在地產業開拓日本市場，台東縣政府繼去年成功打響優質農產品牌後，今年再度攜手8家在地業者，由台東縣副縣長王志輝率團參展亞洲最大的「2024年東京國際食品展」，並於4日在日本東京舉辦「台灣台東縣產業拓銷商談會」，邀請日本14家買主與8家在地品牌進行一對一媒合洽談，以創造雙方合作機會，盼開啟台東與日本經濟合作的新篇章。



台東縣政府表示，去年縣府帶團參加2023東京食品展頗有成效，德朱利斯(DJULIS)成功上架大阪「阿倍野Harukas 近鐵百貨總店」及東京「誠品生活日本橋」；勁揚生技(秋釀慢慢)與日本企業合作研發新產品；東太陽製酒、博雅齋自然茶園也取得日本進口許可。縣府團隊看見台東產業有打進日本市場的潛力，提前布局於去年底開始規劃，並於商談會辦理前，已將業者產品(樣品)及相關資訊提供日本企業買主參考，以期更有效率的媒合並促成合作機會。



台東縣政府財政及經濟發展處指出，參與今天商談會的買家，包括1家百貨業者、超過2家餐飲業者、4家通路批發商、4家日本商社、3家商會等代表前來洽談，目前已有買主對於台東紅藜、馬告酒、桂花酒有購買意願。其中甘夏Royal株式會社(甘夏ローヤル株式会社)在熊本縣擁有四家高級超市，在這次的商談會上，對於台東的特色產品也為之驚艷，認為這些商品具有獨特的文化魅力和高品質，非常適合作為禮品和伴手禮。

台東縣政府財政及經濟發展處進一步說明，此次商談會不僅是商業洽談，更是台日文化交流的載體，期待可透過台東特色產品外銷，強化日本民眾 對台東的認識與瞭解。未來將持續整合資源，協助在地產業加強對 外行銷、擴增國際市場，促進更多的商業合作機會。