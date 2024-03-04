初鹿警防搶演練逼真！持刀男被制伏民眾叫好

▲防搶演練過程逼真。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局台東分局初鹿派出所為提升各金融機構安全及強化自我防衛能力，使各行員隨時保持警覺性與危機意識，於日前與初鹿郵局、初鹿農會合作舉行金融機構防搶演練，扮演搶匪的持刀男子迅速被警方壓制，過程逼真，一旁民眾齊聲叫好。

這次演練，由1名歹徒對櫃員持刀行搶，先由銀行幹部出面拖延時間，其他行員等待機報案後，由趕到現場的制服員警與脅持行員的歹徒對峙，乘機壓制搶匪救出被脅持的行員，過程逼真。

▲防搶演練過程逼真。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東警分局表示，藉由這次演練狀況，檢視行員、員警臨場反應和危機處置偵防能力等表現，全面檢討改進，讓警察機關與金融機構防搶作為更能緊密結合，以保障春安工作期間民眾生命、財產安全。

台東警分局長陳宏平同時呼籲：詐騙集團常假冒警察、檢察官監管財產行騙，另應注意「假交友投資真詐財」、「虛擬貨幣投資」的詐騙手法，希望金融機構能多關懷提問，減少民眾受騙。提醒民眾如果接獲可疑電話，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，以免被騙，行員如發現臨櫃民眾有不停講電話、神色緊張及提領較大金額等疑似遭詐騙行為，除給予關懷詢問外，並立即聯繫分駐(派出)所派員前往協助，以及時遏止詐