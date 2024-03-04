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花蓮農產跨境行銷　徐榛蔚攜10家產品登陸日本最大募資平台

▲▼花蓮縣長徐榛蔚帶領在地10家農特產品進軍日本與マクアケ株式會社（Makuake）合作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚帶領在地10家農特產品進軍日本與マクアケ株式會社（Makuake）合作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣花蓮優質農特產品，花蓮縣政府與日本最大群眾募資平台マクアケ株式會社（Makuake）合作，輔導上架花蓮10家農特產品及加工品4日於Makuake總部辦理宣傳記者會，由縣長徐榛蔚和Makuake社長中山亮太郎，以及花蓮縣各級農會總幹事與農友一同向日本消費者展示來自花蓮的純淨滋味。

受新冠疫情影響，全球市場生態及消費模式產生巨大變化，實體通路雖然仍是產品銷售及推廣能見度的重要管道，但網購等消費管道也較過往更為重要，花蓮縣政府去年由縣長徐榛蔚率團赴日參展的同時，也成功洽談與與日本最大群募平台Makuake的合作，透過參加國際展會和線上平台上架的方式，協助在地農產品走向國際，進而全方位拓展銷售通路，為國內產業創造高經濟市場。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚帶領在地10家農特產品進軍日本與マクアケ株式會社（Makuake）合作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼去年東京食品展後，花蓮縣有幾樣農特產品上架到Makuake線上募資平台上。

徐榛蔚表示，花蓮擁有豐富的農業資源、觀光環境以及生物多樣性，花蓮縣政府以「經濟永續、社會永續、環境永續」三大面向發展規劃，打造花蓮成為一座永續城市，有機農業則是實際對環境友善的具體落實，花蓮縣有機耕作面積高居全國之冠，是台灣的有機農業首都，在永續發展的宗旨下，感謝農友們用心種植，讓花蓮生產出最為純淨自然的農特產品，花蓮縣政府在行銷面給予農友最大的支持，今年度持續參加全球前三大專業食品展的東京食品展，並積極拓展國內外通路。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚帶領在地10家農特產品進軍日本與マクアケ株式會社（Makuake）合作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚提到，去年東京食品展後，花蓮縣有幾樣農特產品上架到Makuake線上募資平台上，讓地方小農在資本小的狀況，也能有提高商品能見度的機會，感謝中山亮太郎社長對花蓮產品的重視，而今年在展前特別再次拜訪，也期盼未來能開啟更多的合作方式與可能。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚帶領在地10家農特產品進軍日本與マクアケ株式會社（Makuake）合作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚今年再次拜訪洽談，期盼未來能開啟更多的合作方式與可能。

Makuake社長中山亮太郎曾到訪台灣，他感謝花蓮縣長徐榛蔚率隊遠道而來，他說，對台灣了解的越多就越覺得還有很多東西可以拓展，於是開始重點支持台灣的企業，比如參加各種展會等。非常高興這次能與花蓮縣政府合作，花蓮縣是一個絕佳的農特食品產地，期盼透過這次活動，將花蓮推廣給更多的日本消費者，讓大家都能認識花蓮的魅力，也希望各方共同努力讓活動成功。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚帶領在地10家農特產品進軍日本與マクアケ株式會社（Makuake）合作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯說明，延續去年度花蓮縣農會和壽豐鄉農會的產品上架於Makuake平台的熱度，今年繼續以「東台灣-永續花蓮」的品牌印象，輔導東一嚴選、原生好物、淺草堂、清風茶行、新味醬油、綠點生活、銀川、洄瀾薯道、鳳梨灣、文旦復興等10家具有獨特花蓮風味的農特產品及加工品上架於Makuake平台，於2月15日上線預熱宣傳，在3月1日正式上線開賣，同時透過3月3日快閃活動與辦理相關宣傳記者會的方式，提升產品推廣的效果，更強化兩地之間的商業合作與文化交流。

日本最大的群募平台マクアケ株式會社(Makuake)，顛覆以往募資平台操作模式，提供初入日本市場的海外產品合作機會，透過群募方式進行集資銷售，可為海外買家提升產品成交率與降低初期外銷成本，也讓日本消費者能快速接觸到新產品，花蓮農產加工品得以直接面對日本消費者，建立品牌形象，並吸引更多支持參與者，這不僅是一種商業交流，更是文化和價值觀的交融，讓花蓮的永續理念深植於日本消費者心中。
 

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