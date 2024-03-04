淨海聯盟守護海洋環境　去年清理超過1萬公斤海洋廢棄物

▲台東淨海聯盟，去年共清理超過1萬公斤海洋廢棄物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「台東縣淨海聯盟好棒棒」，台東縣淨海聯盟包括環保艦隊、海洋巡守隊及潛海戰將，聯盟成員主動參與海洋環境保護、海岸清潔及海底垃圾清除等工作，根據統計，去年淨海聯盟成員共計清理超過1萬公斤海洋廢棄物，台東縣政府對於聯盟成員的付出表示感謝，每一位都是臺東縣海洋保護工作強力的後盾，同時也希望能有更多人關注及加入海洋保護行列，一起來守護我們的海洋環境。

台東縣長饒慶鈴表示，台東擁有最美的海岸線及豐富的海洋資源，在淨零與永續的推動上，海洋資源保護是重要的施政方向，感謝透過「淨海聯盟」的每一位成員，用實際的行動，自主守護海洋行動，同時也提醒每個人都有保護海洋環境的責任，期盼有更多人加入這項環保行列。

▲台東淨海聯盟，去年共清理超過1萬公斤海洋廢棄物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府指出，為保護海洋資源，自6年前起號召民眾成立「淨海聯盟」，包括有環保艦隊、海洋巡守隊及潛海戰將，「環保艦隊」由擁有台東縣核發相關漁業許可證或執照的漁民組成，平時出海作業時，會自主帶回淨海、海漂及船上自行產生的垃圾；「海洋巡守隊」是由一般民眾組成，平時自發性的進行港口、沙灘或海岸的淨灘行動；「潛海戰將」則是由具潛水證的潛水員組成，主要負責執行海底的淨海作業。

台東縣府強調，依據統計，去年聯盟各團隊分別清理出8,364公斤、604公斤及1,121公斤海洋廢棄物，總計10,089公斤，感謝每一位成員對於台東海洋的貢獻與辛勞，讓台東的海洋之美持續讓世界看見！