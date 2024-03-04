他帶鎮暴步槍吃熱炒店！顧客驚嚇報警　挨罰1萬6槍也沒了

記者張君豪／台北報導

今年1月8日晚間22時許，台北市中正區中華路二段南機場夜市某熱炒店內，有民眾用餐驚覺隔壁桌背包居然「有半截步槍外露」，嚇得急忙報警處理，轄區中正二警分局泉州所接獲報案後，立即派員到場查看，警員到場發現是一位李姓民眾隨身攜帶的氣動鎮暴槍，警員到場上前關切。

▲李男攜帶鎮暴步槍吃熱炒，遭警方依觸犯《社維法》移送開罰。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

李男向警方強調，他有用衣物包裹槍身，是合法購買攜帶，但警員告知：未經搜索就可明顯看到李男所有的鎮暴槍槍身及槍管外露，認定觸犯《社會秩序維護法》第65條3款「無正當理由、攜帶類似真槍之玩具槍、有危害安全之虞」，依法送辦。

經台北地方法院2月7日簡易庭裁定，李男無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍，且造成民眾恐慌、有危害安全之虞，宣告裁罰1萬6千元罰鍰、並沒入該把鎮暴槍。中正二警方藉此案例提醒：民眾切勿於公共場所任意攜帶類似真槍之玩具槍，避免造成他人恐慌而有危害安全之虞，致生觸法情事吃上官司。

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