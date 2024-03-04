南跑道維修提早公告仍大塞機！桃機曝原因　下半年換北跑道歲修

▲桃機南跑道維修，導致班機延誤塞機。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

桃機南跑道自昨(3日)起開始歲修，飛機集中北跑道起降，桃機原預期班機延預約50分鐘，未料延誤情況超乎預期，不但有超過300班延誤，且約22%、超過150班機誤點1到2小時以上，桃機表示，這次歲修1800公尺較大規模，且昨天698班航班量較高，以至於延誤比預期高，下半年原定北跑道歲修，將借鏡南跑道經驗檢討再啟動。

桃機南跑道歲修，全天超過300多班、約47%航班延誤，其中22%、超過150班機誤點1到2小時以上，桃機公司總經理范孝倫表示，針對南跑道歲修協調溝通作業早在去年11月到今年1月，已跟相關單位包括航空公司共同討論決定，2月21日發布飛航公告，發布飛航公告是依據之前與各單位討論結果進行必要公告程序。

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針對這次歲修為何比過去出現嚴重延誤，范孝倫指出，過去疫情期間南跑道也有全時關閉，但疫情期間航行量比較低，雖平日都有維修，但經過兩年多使用，這次進行比較大規模歲修，這次安排也是希望在每周航行量比較低的時段施工，因涉及關閉跑道，經檢討，實施日期昨天有698班，航行量比較高，導致延誤比預期高。

不過范孝倫說明，有些延誤個案有其他原因干擾，譬如長榮BR217延誤時間12到13小時，是因為飛機本身有機務問題，加上時間關係二次加油，都是比較特殊個案，跟跑道施工比較沒有直接關聯性。

范孝倫強調，昨天已經發現延誤狀況，總台協助流量管制，對相關航班規劃，包含飛航服務總台和機場公司都會協助因應，離場航班檢討準點比率有超過一半以上，經過檢討會再加強，持續對航勤狀況觀察，對相關管制措施持續檢討，舒緩延誤情況。

由於桃機今年還有北跑道歲修計畫，范孝倫表示，北跑道歲修原來是規劃在今年下半年，會借鏡這次南跑道經驗，包括工程或是相關管制面、航空公司作業如何精進，把歲修對航班影響降到更低，後續會再進一步檢討再來啟動北跑道歲修。