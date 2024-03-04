大陸政協開幕！王滬寧首次工作報告　「44字」回顧對台工作

記者鄭思楠／綜合報導

大陸2024全國兩會今（4）日正式登場，依照往例全國政協於今下午15時開幕，由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕，發布任內首份工作報告。回顧2023年，他用了44個字回顧對台工作。他表示，圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展。

他提到，發揮統一戰線組織功能，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧。我們把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為履職工作的中心環節，堅持一致性和多樣性統一，努力尋求最大公約數、畫出最大同心圓。

港澳部分，王滬寧提到，全國政協過去一年履行多項職能，包括發揮統一戰線組織功能，促進海內外同胞關係和諧，其中圍繞促進港澳青年更好融入國家發展大局等開展調研，組織深化港澳與內地交流合作專題視察，以及完善聯繫港澳委員工作機制。

至於未來工作他就提出4點，包括堅持中國共產黨對人民政協工作的全面領導、堅持不懈加強黨的創新理論武裝，聚焦中國式現代化目標任務獻計出力、致力於畫好最大同心圓。

▲王滬寧。（圖／新華社）

2023年大陸兩會人事大換屆，也是時任全國政協主席汪洋發表任內最後一次工作報告，總結過去5年對港澳台工作成果，其中著墨台海內容不多。

涉台僅有兩段內容約80字，「參與舉辦紀念台灣光復75週年主題展和海峽論壇、兩岸基層治理論壇等，加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫」，以及「針對美歐炮製涉台涉港涉疆法案和裴洛西竄台等發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。」