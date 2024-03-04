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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／李強答記者問走入歷史！　陸兩會「不再舉行」總理記者會　

▲▼ 2023年總理記者會、李強、丁薛祥 。（圖／記者任以芳攝）

▲2023年李強首次亮相總理中外記者會，正式走入歷史。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸第十四屆全國人大二次會議明（5）日舉行開幕，按照慣例閉幕後都會舉行總理記者會回答中外記者問題。今年大陸破天荒宣布取消，大會新聞發言人宣婁勤儉稍早宣布，今年十四屆全國人大二次會議11日閉幕後，不舉行總理記者會，如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也「不再舉行」總理記者會。

十四屆全國人大二次會議新聞發佈會今12時在北京人民大會堂舉行，陸官媒《中新社》提問，「今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，是否邀請國務院總理出席記者會並回答中外記者提問？」

婁勤儉指出，去年，十四屆全國人大一次會議閉幕後，大會發言人邀請新一屆國務院總理李強同志出席了記者會。李強總理在回答中外記者提問時，圍繞全面貫徹落實黨的二十大精神和黨中央決策部署，就媒體和社會普遍關心的經濟社會發展重點問題以及政府自身建設作了深入闡述，也明確整個任期的工作思路。

婁勤儉表示，明天，十四屆全國人大二次會議就要開幕了，李強總理將作政府工作報告，國家發展改革委、財政部受國務院委託將向大會書面提交計劃報告和預算報告。社會的主要關切在上述三個報告中都有具體的回應。這三個報告經大會通過後，將向社會公佈，媒體和公眾都能很方便地瞭解相關內容。

婁勤儉說，同時，大會新聞中心將增加部長記者會和「部長通道」的場次和出席人數，邀請國務院有關部門主要負責同志就外交、經濟、民生等主題回答中外記者提問，權威解讀有關政策措施，對社會關注問題作深入解讀和說明。此外，還將舉行代表團「開放團組」活動，辦好「代表通道」等，為中外記者提供更多的採訪機會。

婁勤儉強調，統籌考慮以上安排，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，「不舉行」總理記者會。如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也「不再舉行」總理記者會。

按照往例，大陸兩會閉幕後，國務院總理「必定」舉行中外記者會，回答未來一年各項政策目標。去年李強新接任國務院總理一職，於2023年兩會閉幕後，舉行「首次」中外記者會，全程約90分鐘，共回答10個問題，外界評價多為正面評價，整體表現穩定。

今年大陸兩會做出極大變化，人大行前記者會正式宣布，今年人大閉幕後「不舉行」記者會，以後也「不再舉行」，未來以部會為單位來回答中外記者提問。

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