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大陸 大陸焦點 特派現場

請不要再叫我台灣女孩！　淩友詩：現在只是個平凡的台灣政治學者

記者蔡儀潔、魏有德／北京－台北 連線報導

大陸第十四屆全國兩會（政協、人大）二次會議今（4）日起，正式在北京揭開序幕。時任第十三屆大陸全國政協委員的凌友詩曾在2019年的大會上以「台灣女孩」一詞登上媒體版面。這屆任期，凌友詩轉換身份，成為香港特區人大代表，她在會前受訪時表示，「請不要再叫我台灣女孩，當時在講的時候比較簡略，講的是當年是個台灣女孩，現在當然不是了！」

▲大陸全國人大代表，曾經的「台灣女孩」凌友詩。（圖／ETtoday）

▲大陸全國人大代表，曾經的「台灣女孩」凌友詩。（圖／ETtoday）

凌友詩提到，現在只是個平凡的政治學者，有機會到香港，從香港選舉中擔任全國人大代表，「很感恩自己有在台灣的這段經歷，讓我能夠在對台和兩岸的事務上面，對台灣有深入的了解，可以做比較具體的建言，也非常感恩國家和整個環境時代對我的接納。」

▲凌友詩。（圖／翻攝中新網）

▲時任大陸全國政協委員的凌友詩上台發言。（圖／翻攝中新網）

凌友詩曾在2019年大陸全國政協十三屆二次會議第四次全體會議時上台發言，她當時提到，「像自己這樣一個平凡的台灣女孩，能經歷『一國兩制』的實踐、共襄兩岸統一的盛舉，全賴於跳出了台灣狹小的格局，以作為一個堂堂正正的中國人而自豪。」

公開資訊顯示，凌友詩父親曾為國軍海軍副艦長，凌友詩則是出生於高雄眷村，17歲移居香港。凌友詩在受訪時除希望外界別再以「台灣女孩」稱呼她，她也對金門海域發生的翻船事件和賴清德上任後的兩岸關係作出評論。

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