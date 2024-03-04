空姐在香港機場熱舞　整齊動作媲美韓團...網讚：可以出道了

文／香港01

韓國K-pop風潮席捲全球，女團勁歌熱舞受到粉絲追捧，而近日網上亦瘋傳1段韓亞航空空姐在香港國際機場熱舞影片。從影片可見，3名穿着制服的空姐，在機場的離境大堂櫃位前熱舞，伴隨節拍強勁的歌曲，有網友認出那是韓亞航空的制服。

▲三名身穿韓亞航空制服的女子在香港機場大廳熱舞。（圖／翻攝臉書空姐secrets社團，下同）

該段30秒的影片引來不少網民議論，有人大讚，「跳得唔錯，齊拍，有力」、「被空姐耽誤嘅dancer」、「直接組韓國女團出道」、，甚至亦有網友認為她們跳得如此專業，笑言「跳得咁（這麼）好，係咪dancer扮空姐跳咋（是不是dancer穿空姐裝跳的）」。

有網友早前在Facebook群組「空姐Secrets」內發布長約30秒的影片，題為「如果阿頭（老闆）叫你跳，你會點（你會怎樣）？」。從影片可見，3位身穿韓亞航空制服的女子，在香港機場的離境大堂的航空公司櫃台前，伴隨強勁的歌曲節拍熱舞，3人的舞步非常合拍整齊，相信早有充足練習，就如登台表演般熟練。

影片短短數小時已獲近2萬點擊率，引來網友議論，不少人大讚跳得好，「被空姐耽誤嘅dancer」、「直接組韓國女團出道」、「可以跳進紅館」、「跳得唔錯，齊拍、有力、輕柔，如果真係空姐真係要比個like，比而家好多跳唱仲要好（比現在很多還要好）」。

有網友則疑惑「入職係咪要寫清楚包埋（包含）跳舞呢？」，亦有人認為就算是應公司要求而跳舞也不是問題，「想出糧～咪做囉！冇咩大不了，又唔係叫你脫衣」、「跳得好又靚女先搵佢跳嘅啫，俾我梗係跳啦」、「呢幾個好明顯就跳得好enjoy」、「好多有藝能的員工就係等呢個機會」。

不過，亦有網友認為3位空姐跳得好專業，認為可能根本是舞蹈員而非真正空姐，並笑言「跳得咁好，係咪dancer扮空姐跳咋」、「應該是請人返來跳的吧，真心，如果他們是空姐，那他們真的很厲害，跳得非常好」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】