　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

橫琴澳港澳深度合作區正式分線封關　成「一國兩制」新時代示範點

▲橫琴澳港澳深度合作區正式分線封關。（圖／翻攝極目新聞）

▲程曦是橫琴合作區封關分線後首位攜帶動植物產品過關的民眾。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

珠海橫琴粵澳深度合作區今（1）日零時正式分線管理封關運行，被認為是新時代推進「一國兩制」實踐的歷史性一刻。封關後，「一線」橫琴口岸的通關流程不變，車輛進入「二線」通道，未被抽檢的可直接出島。除一系列免稅政策，在合作區學習、居住或就業，且已納入「適用人員名單庫」的澳門居民，每人每日限1次攜帶總數不超過5公斤的動植物產品。

▲橫琴澳港澳深度合作區正式分線封關。（圖／翻攝極目新聞）

▲橫琴澳港澳深度合作區正式分線封關。（圖／翻攝極目新聞）

《中新網》報導，粵澳深度合作區實施範圍為橫琴島「一線」和「二線」之間的海關監管區域，其中，橫琴與澳門特別行政區之間設為「一線」；橫琴與中華人民共和國關境內其他地區（內地）之間設為「二線」。

澳門民眾程曦攜帶兩顆甜橙和便當在封關後走進橫琴口岸海關作業區，向海關人員出示相關證件，查驗隨身攜帶物品，成為首名攜帶相關動植物產品由「一線」入境「內地」的旅客。

程曦表示，她從澳門下課後要趕回橫琴，買了一份便當，還隨身攜帶朋友給的兩顆橙子，「特地過來感受一下，沒想到這麼順暢便利，以前攜帶橙子便當等物品是無法過關的，封關後，可以帶更多自用物品過關了。」

▲橫琴澳港澳深度合作區正式分線封關。（圖／翻攝極目新聞）

▲車輛行經橫琴澳港澳深度合作區關口。（圖／翻攝極目新聞）

澳門特區經濟財政司司長李偉農表示，根據分線管理相關政策，免（保）稅貨物範圍不再限定為「用途與生產有關」，享受免稅、保稅政策的主體和貨物範圍也進一步擴大，保稅貨物還可以在區內經營保稅業務的企業間自由流轉，這將便利澳門特區與合作區之間的貨物流動，推動澳琴經貿往來。

李偉農提到，含進口料件的加工增值30%及以上的貨物經「二線」進入內地可免徵進口關稅，直接利好科技研發、中醫藥等澳門品牌工業和製造業經營主體，「符合條件的澳門居民根據政策每天可攜帶總量不超過5公斤的動植物產品進入合作區，這些國家首創措施，將直接利好澳琴一體化發展。」

拱北海關所屬橫琴海關旅檢一科副科長李明瓊強調，封關運行後，允許符合條件的澳門居民攜帶熟肉、乳製品、熟蛋、蔬果等進入合作區，「這項舉措在全國尚屬首創，是為合作區與澳門居民量身定製的創新政策。」

中國國際經濟交流中心區域和產業規劃部部長王福強認為，合作區封關運行是新時代「一國兩制」偉大實踐的有力探索，「兩種制度相互學習借鑒，需要這樣一個試驗田，高水平對外開放也需要這樣一個測試場。加快琴澳一體化發展，推進一國兩制新示範，將為中國經濟發展帶來新的生機和活力。」

ET快訊
國三生比賽猛灌6000C.C　嘔吐、抽搐水中毒
寶雅旗下五金百貨「寶家」扛不住？　全台8店封館出清
小一數學題「6+6=12」被畫X！他升高一看不懂：哪錯了
快訊／台中女撿手機！　猛衝撞噴2路人
執勤中被撞死！　重機慘況曝
快訊／台鐵死傷事故！　新自強號延誤82分
34歲撞警嫌　「正面照」曝光！
24歲警值班台被撞死　所長哽咽：他到職才5個月
兒連奪2命！母赴基殯認屍　雙眼緊閉神情疲憊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

沒腫瘤「強摘」病人5個健康器官　港大深圳醫院：家屬所言不實

中國招聘季開跑　薪資水準沒跟上職缺成長速度

港股狂跌　港交所收入卻創歷史第二高

橫琴澳港澳深度合作區正式分線封關　成「一國兩制」新時代示範點

歐洲議會決議「台灣和中國互不隸屬」　北京大駡：多讀讀書！

解決農村光棍與低生育率　陸提議「取消」生育數量限制　

唱歌突然一直走音　她就醫後查出惡性腫瘤

陸總理李強會見美國商會會長：合則兩利，鬥則俱傷

穿睡衣看車沒人理！他秒走進隔壁…「一次付清」買下豪車神打臉

可以娶4個老婆！陸男在非洲當酋長　最終放棄百萬年薪回老家

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

幻術大仙喊話別肉搜2男　「製造仇恨不是我樂見的」

遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車報警怒告強制罪！

弟半夜被逼跑腿買宵夜　獲親姊送新車抵外送費

沒腫瘤「強摘」病人5個健康器官　港大深圳醫院：家屬所言不實

中國招聘季開跑　薪資水準沒跟上職缺成長速度

港股狂跌　港交所收入卻創歷史第二高

橫琴澳港澳深度合作區正式分線封關　成「一國兩制」新時代示範點

歐洲議會決議「台灣和中國互不隸屬」　北京大駡：多讀讀書！

解決農村光棍與低生育率　陸提議「取消」生育數量限制　

唱歌突然一直走音　她就醫後查出惡性腫瘤

陸總理李強會見美國商會會長：合則兩利，鬥則俱傷

穿睡衣看車沒人理！他秒走進隔壁…「一次付清」買下豪車神打臉

可以娶4個老婆！陸男在非洲當酋長　最終放棄百萬年薪回老家

韓國海水浴場接連「出現人骨」　連續2次都由同一人發現

日本旅遊太夯！　二大信用卡推刷卡回饋最高10％

網瘋傳大谷太太是她！　日本女籃球員正面回應了：不是我

楊文科疑涉貪　王婉諭喊話檢調：勿枉勿縱！根除貪腐文化

「保證獲利20%」婦抵押借200萬炒股　高雄警急阻詐保她房子

JADE合體Marz23直播！　親吐「為人父心聲」粉一聽：生育率直接+2%

全球肥胖人口「飆破10億大關」　WHO研究曝：這族群胖最快

每年給3.5萬！康寧大學首創「2科系新生」獎學金　無條件連發4年

赴陸團開放首日！雄獅310人、五福150人低調出發　5大熱門旅遊地曝

仁寶去年每股賺1.76元　擬配發1.2元股息、殖利率3.27%

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

大陸熱門新聞

張家界天門山再傳跳崖！男死意堅決千米墜落

天使臉女童一出生就患絕症！平均壽命僅14年

大學生搶不到車票！改「報名旅遊團」

最紅童星罹患罕見腦瘤！突PO剃光頭影片

穿睡衣看車沒人理！他走進隔壁買下豪車神打臉

吃火腿「咬到老鼠尾」！她崩潰吐一晚

中國iPhone 15價格　降至史上最低

可以娶4個老婆！陸男在非洲當酋長

女子申請僅退款44元耳環　遭賣家怒告

普吉島玩滑翔傘高墜砸地！正妹網紅當場肢體變形

男子買彩券突改2號碼「中3691萬元」

陸春節「肛裂」人數暴增！醫：多為年輕人

歐洲議會決議台灣和中國互不隸屬　北京大駡：多讀讀書

打掃垃圾池秒遭機器壓縮！2清潔工擠爆淪血水

更多熱門

相關新聞

英國關切23條立法　陸使館：聯合聲明沒給英干預香港事務權利

英國關切23條立法　陸使館：聯合聲明沒給英干預香港事務權利

香港基本法23條立法諮詢期屆滿，英國外相卡梅倫發表聲明，質疑目前方案未有履行《基本法》、《中英聯合聲明》及國際公約中，保障人權和自由的義務，強烈促請港府重新考慮方案，真正和有意義地諮詢港人。中國駐英大使館火速發聲怒批，《中英聯合聲明》沒有賦予英方任何資格和權利干預香港事務。

深圳男子玩SUP失聯！ 漂整夜在20公里外香港水域奇蹟獲救

深圳男子玩SUP失聯！ 漂整夜在20公里外香港水域奇蹟獲救

房市低迷！港府全面取消房地產辣招

房市低迷！港府全面取消房地產辣招

台日韓訪香港人數剩三成　專家：失去誘因

台日韓訪香港人數剩三成　專家：失去誘因

才說香港玩完　羅奇：輝煌時代可能已結束

才說香港玩完　羅奇：輝煌時代可能已結束

關鍵字：

一國兩制橫琴港澳封關澳門廣東香港

讀者迴響

熱門新聞

即／畫面曝光！駕駛「死亡加速」撞警局

24歲警去年10月才畢業　生前燦笑照曝

快訊／撞警嫌偷車衝基隆　撞死另名騎士

大谷同框妻？畫面曝光　網封「日本王祖賢」

貨車被搶來衝撞警局！車主還原經過

即／男偷車加速撞警局殺1警　身分曝

尪上網撩妹　妻怒找男人啪啪結局慘了

貨車衝派出所撞死24歲警！現場慘況曝光

24歲警所內值班遭撞死！母現身痛哭

兒偷貨車撞死基隆警！媽淚：對不起警察

日女星「同步大谷翔平」發喜訊：嚇到你們不好意思

快訊／結婚原因？大谷：跟妻子在一起很開心

車禍命危姊妹搶救第9天　醫曝「妹妹腦完全受損」

大谷妻子曝光？粉絲比對關鍵照：是180cm正妹

陳妮絲閃嫁7年韓國男友！　買咖啡順便登記

更多

最夯影音

更多
ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道
挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面