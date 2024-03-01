橫琴澳港澳深度合作區正式分線封關　成「一國兩制」新時代示範點

▲程曦是橫琴合作區封關分線後首位攜帶動植物產品過關的民眾。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

珠海橫琴粵澳深度合作區今（1）日零時正式分線管理封關運行，被認為是新時代推進「一國兩制」實踐的歷史性一刻。封關後，「一線」橫琴口岸的通關流程不變，車輛進入「二線」通道，未被抽檢的可直接出島。除一系列免稅政策，在合作區學習、居住或就業，且已納入「適用人員名單庫」的澳門居民，每人每日限1次攜帶總數不超過5公斤的動植物產品。

▲橫琴澳港澳深度合作區正式分線封關。（圖／翻攝極目新聞）

《中新網》報導，粵澳深度合作區實施範圍為橫琴島「一線」和「二線」之間的海關監管區域，其中，橫琴與澳門特別行政區之間設為「一線」；橫琴與中華人民共和國關境內其他地區（內地）之間設為「二線」。

澳門民眾程曦攜帶兩顆甜橙和便當在封關後走進橫琴口岸海關作業區，向海關人員出示相關證件，查驗隨身攜帶物品，成為首名攜帶相關動植物產品由「一線」入境「內地」的旅客。

程曦表示，她從澳門下課後要趕回橫琴，買了一份便當，還隨身攜帶朋友給的兩顆橙子，「特地過來感受一下，沒想到這麼順暢便利，以前攜帶橙子便當等物品是無法過關的，封關後，可以帶更多自用物品過關了。」

▲車輛行經橫琴澳港澳深度合作區關口。（圖／翻攝極目新聞）

澳門特區經濟財政司司長李偉農表示，根據分線管理相關政策，免（保）稅貨物範圍不再限定為「用途與生產有關」，享受免稅、保稅政策的主體和貨物範圍也進一步擴大，保稅貨物還可以在區內經營保稅業務的企業間自由流轉，這將便利澳門特區與合作區之間的貨物流動，推動澳琴經貿往來。

李偉農提到，含進口料件的加工增值30%及以上的貨物經「二線」進入內地可免徵進口關稅，直接利好科技研發、中醫藥等澳門品牌工業和製造業經營主體，「符合條件的澳門居民根據政策每天可攜帶總量不超過5公斤的動植物產品進入合作區，這些國家首創措施，將直接利好澳琴一體化發展。」

拱北海關所屬橫琴海關旅檢一科副科長李明瓊強調，封關運行後，允許符合條件的澳門居民攜帶熟肉、乳製品、熟蛋、蔬果等進入合作區，「這項舉措在全國尚屬首創，是為合作區與澳門居民量身定製的創新政策。」

中國國際經濟交流中心區域和產業規劃部部長王福強認為，合作區封關運行是新時代「一國兩制」偉大實踐的有力探索，「兩種制度相互學習借鑒，需要這樣一個試驗田，高水平對外開放也需要這樣一個測試場。加快琴澳一體化發展，推進一國兩制新示範，將為中國經濟發展帶來新的生機和活力。」