解鎖空姐特殊姿勢！她曝機組員「為何坐在雙手上」　牽繫保命關鍵

▲菲律賓廉航空姐分享小知識，機組人員在飛機起降時往往將手放在屁股上。（圖／翻攝自TikTok）

記者羅翊宬／綜合報導

空服員雖然能夠搭乘飛機遊覽世界各地，是夢幻職業之一，但卻也必須承擔墜機、危險起降、亂流導致機身搖晃等各種工作上面臨的風險。為此，菲律賓廉價航空一名年僅29歲的空姐便分享飛行小知識，透露機組人員在飛機起降時經常做出特殊姿勢，包括屁股坐在手上，原來是為了減緩撞擊時的衝擊風險。

根據美媒《紐約郵報》，菲律賓廉航「宿霧太平洋航空」（Cebu Pacific）的美麗空姐漢妮（Henny Lim）經常在社群短影音平台TikTok分享小知識，最近她透露其實飛機在起降時，空服員在內等機組人員經常在繫好安全帶後做出特殊姿勢，包括身體坐直雙手插腰，並以拇指摺疊、掌心向上的方式將雙手放在屁股與大腿的下方，至於雙腳則平放在地板上。

漢妮解釋，其實這一個姿勢被稱為「支撐姿勢」，防止撞擊帶來的身體損傷，「這樣做的目的在於保持身體僵硬，因為如果面臨緊急狀況等意外發生，身體所承受到的傷害就會減少，透過限制身體的活動，降低面臨撞擊時受傷的可能性。」

另外漢妮也透露，其實空服員在讓身體保持僵硬時並非閒閒沒事做，因為他們必須趁這個階段進行「無聲的審查」，包括掌握緊急設備的位置、艙門的操作、從機長收取到的命令、檢查飛機外部有無任何異樣。

網友對於漢妮所透露的業界秘密表示震驚，但對於因工作而必須經常搭機的人又感到同情，因為機上人員必須為墜機做好準備、承擔著如此可怕的壓力，因此在高空中服務的機上人員必須得接受嚴重的醫療照護。

報導指出，機上空服人員受傷的消息時有所聞，包括2022年7月美國西南航空的班機在加州橘郡某機場降落，當飛機在跑道上顛簸，一名空服員的背部因此受傷；今年年初，美國航空一架航班降落在夏威夷毛伊島卡胡魯伊機場（Kahului Airport）「硬著陸」（hard landing）時，5名機組人員和1名乘客因輕傷而緊急送醫。