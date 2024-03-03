劈腿5女「世紀渣男」男星撐不住了！　IG貼收款碼求救

▲張致恆曾被封為「世紀渣男」，如今公開向網友乞討、哭窮。。（圖／CTWANT提供）

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香港男星張致恆與老婆區燕雯（雯雯）結婚4年，經常爆出負面新聞，導致工作收入不穩定，近日張致恆疑似「撐不下去」，竟直接在IG貼出收款碼，「求大家幫幫忙！」

綜合媒體報導，張致恆與老婆雯雯結婚4年內連生4個小孩，加上家中還飼養3隻小狗，兩人工作與收入都不穩定，家庭開銷還這麼大，曾多次發文透露經濟狀況吃緊，日前更發現長子患有自閉症，負擔再加重。張致恆1日在Instagram限時動態貼出「收款QR code」，表示「我知道這不是一個明智的決定，但是我真的已經到了撐不住的地步，過完這個月所有事情就都可以恢復正常，所以真的求大家幫幫忙！」

▲張致恆在IG貼出收款碼，低聲下氣請求網友救濟。（圖／取自IG＠stevencheung）

老婆雯雯也在同天發文：「問題已經步向解決，但我撐不過現在，究竟怎麼辦？不會有奇蹟，我該怎樣走下去？」面對龐大的開銷，兩人似乎已扛不住壓力。

現年39歲的張致恆過去曾是香港男團BOYZ的成員、英皇公司力捧偶像，怎料之後爆出劈腿5女的醜聞，被港媒封為「世紀渣男」，被老闆以影響公司形象為由解雇，後因為甩不開負面形象導致求職碰壁，即使有工作也都做不長久，近年張致恆更被指出欠債不少，多次給予幫助的親友也已受不了他越補越大的錢坑。曾經的當紅炸子雞如今竟淪落到公開向網友乞討、哭窮，令人唏噓。