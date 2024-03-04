「撤辣」第一個周末　香港二手房交易量創一年新高

▲香港房市低迷，令政府決心「撤辣」。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府2月28日宣布樓市「撤辣」，免再繳付額外印花稅、買家印花稅，以及新住宅印花稅。根據地產代理商的數據，「撤辣」的第一個周末，香港十大二手屋苑（類似於社區）的成交量較上周成長3倍，也創下了一年來的新高。

中原地產表示，上周十大屋苑錄得25宗成交，按星期增加19宗，新界區成交佔64%，當中嘉湖山莊錄得11宗成交，屬屋苑逾7年來同期最旺。中原地產指出，之前觀望的買家入市決定明顯加快，預計十大屋苑周末成交量將越來越多，有望達到50宗水平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永杰提到，「撤辣」使得樓市重回正軌，之前觀望的買家，怕遲買會貴，入市決定明顯加快，買家主要為自住，也有少部分投資收租客。

▼香港特首李家超。（圖／路透）



根據美聯物業統計，上周末十大屋苑錄得約27宗成交，較上周增加21宗。美聯物業指出，全面撤辣加上金管局暫停壓測，釋放累積已久的購買力，預計3月二手有望錄得4000宗的活躍水平，創13個月新高；一手交投可錄約2000宗水平，創去年3月後新高。

不過，也有人擔憂，「撤辣」可能導致房市過熱。對此，香港財政司司長陳茂波表示，新措施對市場發放清楚信息，讓市場自由運作，一旦市場失效和過度熾熱，隨時可以調整措施，極端情況下可引入空置稅。

陳茂波進一步指出，假如出現極端情況，可考慮引入空置稅，但目前沒有需要，也沒有引入空置稅的硬性指標，政府會密切監控市場情況。