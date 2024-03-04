　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「撤辣」第一個周末　香港二手房交易量創一年新高

▲▼香港房屋建築工地。（圖／路透）

▲香港房市低迷，令政府決心「撤辣」。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府2月28日宣布樓市「撤辣」，免再繳付額外印花稅、買家印花稅，以及新住宅印花稅。根據地產代理商的數據，「撤辣」的第一個周末，香港十大二手屋苑（類似於社區）的成交量較上周成長3倍，也創下了一年來的新高。

中原地產表示，上周十大屋苑錄得25宗成交，按星期增加19宗，新界區成交佔64%，當中嘉湖山莊錄得11宗成交，屬屋苑逾7年來同期最旺。中原地產指出，之前觀望的買家入市決定明顯加快，預計十大屋苑周末成交量將越來越多，有望達到50宗水平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永杰提到，「撤辣」使得樓市重回正軌，之前觀望的買家，怕遲買會貴，入市決定明顯加快，買家主要為自住，也有少部分投資收租客。

▼香港特首李家超。（圖／路透）

▲▼ 李家超,香港特首,施政報告2023。（圖／路透）

根據美聯物業統計，上周末十大屋苑錄得約27宗成交，較上周增加21宗。美聯物業指出，全面撤辣加上金管局暫停壓測，釋放累積已久的購買力，預計3月二手有望錄得4000宗的活躍水平，創13個月新高；一手交投可錄約2000宗水平，創去年3月後新高。

不過，也有人擔憂，「撤辣」可能導致房市過熱。對此，香港財政司司長陳茂波表示，新措施對市場發放清楚信息，讓市場自由運作，一旦市場失效和過度熾熱，隨時可以調整措施，極端情況下可引入空置稅。

陳茂波進一步指出，假如出現極端情況，可考慮引入空置稅，但目前沒有需要，也沒有引入空置稅的硬性指標，政府會密切監控市場情況。

▲▼香港。（圖／路透社）

ET快訊
「夫妻猛砍350萬」透天賀成交　現在喊賣1500萬！台積電男
巡路員月薪曝　父憶孝兒悲嘆：常請家人吃飯
桃機47%班機延誤！拚提早16小時完工「明恢復雙跑道」
快訊／高雄校園墜樓！　學生送醫不治
新制勞退分紅來了　半數勞工領逾2萬、319萬戶拿超過5萬
快訊／小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內
北海道連2起雪崩！　28歲男搭雪上摩托車慘遭活埋
巡路員兒遭撞死　73歲父拭淚：我不是一個堅強的爸爸
她能好過就來吧！巡路員父接受道歉　曝約管理室見面原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鄭州「最薄紙片樓」超狂照片驚呆！官方闢謠：是「L型」很安全

家長稱兒遭陌生男甩出鞦韆「手臂骨折」　網友傻眼：你當時在哪

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝光

基本法第23條「港各界98%正面支持」　陸國安部：法不可不立

「撤辣」第一個周末　香港二手房交易量創一年新高

火腿吃出老鼠尾巴！她驚「還帶毛」吐整晚　陸食品大廠急回應

2024兩會／打擊台獨「反分裂國家法」引關注　被討論大過增修機率

兩會側寫／政協記者會座無虛席！　劉結一「率先登場」沉穩自信

台片「周處除三害」成黑馬　再掀中國電影分級制討論

「逼我離職」！女子桌上被擺滿「鍾馗」圖　公司反嗆：想拿資遣費

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

正妹大胃王狂嗑13碗拉麵　輕鬆擊敗3男：還有點餓

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

鄭州「最薄紙片樓」超狂照片驚呆！官方闢謠：是「L型」很安全

家長稱兒遭陌生男甩出鞦韆「手臂骨折」　網友傻眼：你當時在哪

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝光

基本法第23條「港各界98%正面支持」　陸國安部：法不可不立

「撤辣」第一個周末　香港二手房交易量創一年新高

火腿吃出老鼠尾巴！她驚「還帶毛」吐整晚　陸食品大廠急回應

2024兩會／打擊台獨「反分裂國家法」引關注　被討論大過增修機率

兩會側寫／政協記者會座無虛席！　劉結一「率先登場」沉穩自信

台片「周處除三害」成黑馬　再掀中國電影分級制討論

「逼我離職」！女子桌上被擺滿「鍾馗」圖　公司反嗆：想拿資遣費

「5條通」男以為甩掉警...超商悠哉買酒喝　下秒大批警力出現

霍建華迷路了！　激動聊天「同行男友人」被認出…意外粉碎謠言

許孟哲加盟新東家成江宏傑師弟！　曾代表台灣比賽「重回推廣冰球運動」

統一獅331主場開幕戰　傳奇洋將賀亮德、吳佳榮開球

見面就要給8000！他曝包養甜心內幕　遇「酒國昆凌」真錢換假愛

23歲女大生遭6男性侵亡！印度2022平均每日90起性侵　澳政府警告

蔡亘晏享受「Me Time」　老公黃健瑋半夜出門也ok：要為自己負責

「我們來自同一個地方」　鐵道藝術村呂巧智個展

前一秒還在機艙內歡笑　二寶媽「機上突然發病」緊急迫降後身亡

賴清德請出「恩師」當召集人　「健康台灣」論壇3／23高雄起跑

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

2024兩會／打擊台獨「反分裂國家法」引關注

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

女子稱遭職場霸凌！桌上被擺滿「鍾馗」圖

台片周處除三害成黑馬　再掀中國電影分級制討論

劈腿5女「世紀渣男」男星撐不住了！　IG貼收款碼求救

火腿吃出老鼠尾巴！她驚還帶毛吐整晚

中國新法規「包裹強制送上門」！快遞員崩潰

上映兩天破3億！《周處除三害》陸票房超火

兩會側寫／現場擠滿記者！劉結一沉穩自信

月薪1.3萬陸貪官私佔「24公頃土地」蓋豪宅

正妹網紅「啪啪啪啊啊～」被直播　她鞠躬道歉

中國宣布北部灣北部領海基線　學者稱完成第二步

劉結一：持續優化民企發展環境

家長稱兒遭陌生男甩出鞦韆「手臂骨折」

更多熱門

相關新聞

北市買房更難了！標準住宅每坪創新高

北市買房更難了！標準住宅每坪創新高

台北市地政局公布最新實價登錄統計資訊顯示，2023年11月份的實價登錄交易量和總額出現下降，當月份的交易件數為1,007件，較10月份減少了4.55%，交易總額為255.66億元，平均每坪單價來到60.08萬元，創下歷史新高！

劈腿5女「世紀渣男」男星撐不住了！　IG貼收款碼求救

劈腿5女「世紀渣男」男星撐不住了！　IG貼收款碼求救

新青安有副作用？　鄉民預言：2028房市崩盤

新青安有副作用？　鄉民預言：2028房市崩盤

麥寮人口超越西螺、斗南　雲林人驚：怎麼可能！

麥寮人口超越西螺、斗南　雲林人驚：怎麼可能！

虛坪改革公設比降至25~30%　李同榮：影響不了房價

虛坪改革公設比降至25~30%　李同榮：影響不了房價

關鍵字：

香港房市樓市撤辣

讀者迴響

熱門新聞

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

「膽管癌」早期症狀不明顯　醫示警9大徵兆

日本漫畫家來台「被困公廁」拍片求救

泰頂流女星參戰《浪姐5》！被封「泰國第一神顏」

即／台南油罐車碰撞機車　騎士當場死亡

快訊／台積電刷新天價！漲24元至714　指數漲272點創19208新高

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面