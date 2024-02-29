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英國關切23條立法　陸使館：聯合聲明沒給英干預香港事務權利

▲▼香港。（圖／路透社）

▲英國關切23條立法。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港基本法23條立法諮詢期屆滿，英國外相卡梅倫發表聲明，質疑目前方案未有履行《基本法》、《中英聯合聲明》及國際公約中，保障人權和自由的義務，強烈促請港府重新考慮方案，真正和有意義地諮詢港人。中國駐英大使館火速發聲怒批，《中英聯合聲明》沒有賦予英方任何資格和權利干預香港事務。

卡梅倫表示，英方官員已私下向香港當局及透過公眾諮詢程序提出憂慮，包括法案加強對言論犯罪的處罰，以及使用廣義的「國家秘密」一詞，將遏制言論、表達和新聞自由。國際組織在香港的工作，有被貼上「外國干涉」標籤的風險。

他指出，法案內「境外勢力」和新增的「境外干預」罪名內容模糊，威脅到《維也納領事關係公約》所保護的正當合法外交和領事活動。法案未提及獨立監督，又或支持獨立監督的機制；對拘留的程序不明確，也缺乏司法監督機制。沒有任何獨立機制，能防止行政部門以國家安全為由任意行動。

卡梅倫在聲明指出，英國注意到港方在諮詢文件中，提及英國國家安全立法。他強調，英國的國家安全立法經過諮詢公眾，並接受議會兩院（包括民主選舉產生的下議院）的全面審查，確保了立法充分代表英國公眾的意見，並具有民主合法性。他強烈敦促香港特區政府重新考慮該項提案，並對香港市民進行真誠和有意義的諮詢。

中國駐英使館發表聲明稱，《中英聯合聲明》沒有賦予英方任何資格和權利干預香港事務，中方堅決反對英國政客對香港基本法第23條立法的無端攻擊。

發言人說，香港是法治社會，23條立法完成後，香港特區將嚴格依據事實和證據、依照法律採取執法司法行動。英方所謂擔憂充滿偏見，毫無根據。反倒是英國《國家安全法》概念模糊、對執法部門授權寬泛，極易被濫用，英方理應反躬自省，而不是對別人指手畫腳。

發言人強調，香港早已回歸中國，英方干涉香港事務的圖謀絕不可能得逞，敦促英方認清大勢，擺正心態，多做有益於中英關係發展的事。

大陸外交部駐港公署發言人也發文稱，在指定有關罪行的規定時，會精準針對危害國家安全的行為，明確構成有關罪行的元素和刑罰，與正常商業往來、對外交流之間的界限明確，任何奉公守法的人都不用擔心會誤墮法網。

發言人表示，香港回歸後，中國政府治理香港特區的法律依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》。英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。歡迎真心擁護「一國兩制」、支持香港繁榮穩定的人士就立法提出建議，但不接受任何污名化立法的政治操弄。任何外部干預施壓都動搖不了特區政府推動立法的堅定決心，任何造謠、抹黑和攻擊都改變不了香港由治及興的歷史進程。

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